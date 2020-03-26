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Экспресс-тесты на коронавирус скоро появятся в Великобритании

Экспресс-тесты на коронавирус скоро появятся в Великобритании
Фото:123rf.com

В настоящее время специалисты проверяют их эффективность

Экспресс-тесты на коронавирус могут появиться в британских аптеках уже на следующей неделе, сообщает The Independent со ссылкой на выступление главы инфекционного подразделения Public Health England Шэрон Пикок. Их будут продавать в Boots или доставлять на дом самоизолировавшимся людям с помощью службы доставки Amazon.

Экспресс-тест немного напоминает тест на беременность. Для анализа нужно взять кровь из пальца, а результат становится известен через 15 минут.

Прибор выявляет наличие антител IGM, которые появляются на ранних стадиях болезни, и IGG, число которых увеличивается во время реакции организма на проникшую инфекцию.

Таким образом тест позволяет определить, переболел ли человек вирусом Covid-19. 

В настоящее время эффективность тестов проверяют специалисты, пишет The Guardian. «Прежде всего мы должны понять — достаточно ли точны эти тесты, чтобы их могло самостоятельно использовать население? Если да, то мы распространим их в кратчайшие сроки. Если нет — не выпустим в продажу», — заявил главный врач Англии Крис Уитти.

Сейчас тестирование на Covid-19 проходят только пациенты, поступившие в больницу. NHS ежедневно проводит 5-6 тыс. тестов, однако правительство планирует увеличить это число до 25 тыс. в течение четырех недель.

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