Правительство Великобритании компенсирует самозанятым до 80% дохода

Однако выплаты начнутся только в июне

Министр финансов Риши Сунак озвучил долгожданные меры помощи самозанятым на период эпидемии коронавируса, передает BBC. Правительство Великобритании готово компенсировать им до 80% дохода (не более £2,5 тыс. в месяц). Деньги за март, апрель и май будут выплачены единовременно и начнут поступать на счет не раньше июня этого года. Схема рассчитана три месяца, однако впоследствии срок ее действия может быть продлен.

Получить деньги по данной схеме смогут самозанятые, чья прибыль составляет менее £50 тыс. в год и кто заполнил налоговую декларацию за 2019 год. Тем, кто не успел это сделать, даются еще четыре недели. Таким образом правительство хочет отсеять мошенников, которые наверняка попытаются получить пособие. По словам Сунака, данный пакет мер обеспечит 95% самозанятых финансовой помощью. Пособия будут облагаться налогом и должны быть представлены в налоговых декларациях к январю 2022 года.

Ранее министр финансов признал, что правительство «не сможет защитить каждое рабочее место или спасти каждый бизнес» в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Действия правительства на прошлой неделе вызвали критику со стороны британцев. Сунак обещал компенсировать до 80% дохода обычным работникам, а самозанятым предложил пособие в размере £94,25 в неделю в рамках Universal Credit.