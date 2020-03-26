Тренировки в условиях карантина

Коронавирус и вынужденный карантин заставили миллионы людей самоизолироваться дома. Почти все фитнес-клубы закрыты, и частные уроки в студиях свернули до лучших времен. Но это вовсе не значит, что наша участь – сидеть на диване с пультом, есть множество вариантов провести карантин с пользой и выйти из него в лучшей форме, чем вы были до.

Мы расскажем, почему спорт важен и где можно найти хорошие бесплатные онлайн-тренировки.

Почему заниматься спортом важно?

Доказано, что регулярная физическая активность благоприятно сказывается на общем состоянии здоровья. Однако занятия спортом не только помогают чувствовать себя лучше и скинуть лишние килограммы, но и делают кожу красивее и моложе. Во время занятий спортом усиливается кровообращение, за счет чего улучшается цвет кожи и повыша­ется ее эластичность. Упраж­нения улучшают циркуляцию крови, способствуют удалению токсинов и сти­муляции роста волос: увеличивается приток крови к коже, что хо­рошо для волосяных фолликулов. Упраж­нения также по­могают уменьшить количество DHT – гормона, останавли­ваю­щего рост волос, а также сни­жающего уровень кортизо­ла в организме. Исс­ледования по­ка­зали, что именно высокий уро­вень кортизола может вы­зы­вать выпадение волос, а так­же вызывать стресс. При физи­ческих нагрузках ук­репляются стенки сосудов, кислород луч­ше проникает в клетки те­ла и насыщает орга­низм питатель­ными элемен­та­ми, поэтому ко­жа приобретает здоровый от­тенок и становится более упругой.

Потеть – полезно

Выделение пота очищает поры от омертвевших клеток, грязи и жира, а заодно от­лич­но увлажняет кожу. Потоот­де­ление регулирует темпера­туру тела, а также баланс натрия и кальция в организме. Кроме того, ученые считают, что пот содержит природный антибиотик, который помогает побороть некоторые бактерии на коже. Именно поэтому пос­ле хорошей сессии кардио­нагрузки кожа кажется «чи­ще». Одна­ко важно помнить, что если пот надолго остается на коже и тем более высыхает на ней, он может оказать противоположное действие, поэтому важно протирать лицо слегка влажным полотенцем во время длительных тренировок и обязательно принимать душ в конце заня­тий.

Коллаген и эластин

Своей красотой и молодостью кожа обязана двум белкам: коллагену и эластину. С течением времени происходит их деградация, что может быть вызвано целым рядом факторов: воздействие солнца, окислительные процессы и хронологическое старение. Регулярные физические уп­ражнения стимулируют выработку коллагена и эластина, что приводит к улучшению вида кожи. В результате за­нятий спортом кожа становится более увлажненной, защищенной и устойчивой к появлению морщин. При этом действие от физической активности гораздо сильнее омолаживает кожу, чем многочисленные кремы с коллагеном.

Во время любой спортивной тренировки в организме вырабатываются эндорфины – так называемые гормоны счастья, которые улучшают настрое­ние, способствуют продуктив­ной деятельности и дарят ощу­щение радости. Именно они вызывают приятную усталость и чувство удовлетворенности в конце занятий и именно они мотивируют на продолжение тренировок.

Предлагаем несколько проверенных способов привести себя в форму онлайн совершенно бесплатно.

Круговые тренировки с Кейлой Итсинес

Знаменитые круговые тренировки, собранные в программу BBG или Beach Body Guide (гид для тела, готового к пляжному сезону), можно попробовать совершенно бесплатно – Кейла предлагает семидневную пробную программу. Если вы подпишетесь на ее «Инстаграм», то сможете также регулярно следить за новыми короткими видеотренировками. Стоит заметить, что программа Кейлы – одна из самых популярных, и она действительно работает: всего за полчаса интенсивных тренировок три раза в неделю вы вскоре увидите результат. Прелесть в том, что вам почти не понадобится оборудование: даже гантели и спортивный мяч можно заменить на подручные средства.

Сайт: kaylaitsines.com

Youtube-канал: youtube.com/kaylaitsines

«Инстаграм»: @kayla_itsines

Тренируйся, как балерина, с Мэри Хелен Бауэрс

Мэри Хелен Бауэрс, создательница программы тренировок Ballet Beautiful — солистка Нью-Йоркского балета, она также тренировала Лив Тайлер и Зои Дешанель, готовила Натали Портман к роли в «Черном лебеде». Упражнения только кажутся простыми, на самом деле, выполняя их, вам придется попыхтеть – повторений будет много, и еще важно всегда держать спину прямо и делать множество растяжек.

Сайт: balletbeautiful.com

Youtube-канал: youtube.com/MaryHelenBowers

«Инстаграм»: @balletbeautiful

Йога с Тарой Стайлз

C Тарой Стайлз тренируются голливудские знаменитости, за ней охотятся спортивные бренды. Тара выделяется среди множества учителей йоги, она заражает спокойствием, мягко, но настойчиво объясняет, что всему свое время, тело не нужно принуждать и насиловать, а йога — это в первую очередь способ найти баланс и отвлечься от повседневности. На ее канале есть занятия как для новичков, так и для более продвинутых йогов, и даже сложные асаны через пару месяцев регулярных занятий становятся достижимыми. Ее растяжки заслуживают особого упоминания: через несколько дней мышцы скажут вам спасибо. Тара также проводит занятия на берегу моря, что добавляет особой атмосферы.

Сайт: tarastiles.com

Youtube-канал: youtube.com/TaraStilesYoga

«Инстаграм»: @tarastiles

Бесплатные тренировки от местных тренеров

Я заметила, что многие преподаватели йоги и пилатеса, которые практиковали занятия в различных центрах Community Centres, через социальные сети предлагают все или какие-то уроки онлайн совершенно бесплатно – для того, чтобы поддержать прячущийся по домам местный народ. Поищите подобные сообщения в группах на «Фейсбуке» – вы наверняка найдете местную фею йоги, пилатеса и растяжки.