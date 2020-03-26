Британские компании ищут работников на период пандемии

Они не справляются с наплывом клиентов и активно набирают персонал

Рестораны, бары, отели и спортивные залы Великобритании были вынуждены закрыться из-за пандемии коронавируса, в результате чего десятки тысяч людей остались без работы. Однако отчаиваться не стоит — прямо на глазах возникают новые рабочие места, пишет BBC. Супермаркеты, интернет-компании, службы доставки, патронажные службы не справляются с наплывом клиентов и активно набирают персонал.

Супермаркеты нуждаются в 35 тыс. новых сотрудников. В Tesco объявили о наборе 20 тыс. человек на следующие двенадцать недель. Asda готова принять до 5 тыс. человек, оставшихся без работы из-за вируса. Aldi набирают 4 тыс. сотрудников на постоянную работу и еще 5 тыс. в качестве временной меры. В Morrisons ищут 3,5 тыс. человек, в том числе водителей, сборщиков, распределителей товара. В Lidl готовы предоставить временную работу 2,5 тыс. человек.

Патронажные службы Cera и Home Instead набирают 10 тыс. и 3 тыс. сотрудников соответственно для помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции. Компании обучат необходимым навыкам.

Аптечная сеть Lloyds Pharmacy нуждается в 1,5 тыс. сотрудников. В числе вакансий — фармацевты, водители-экспедиторы и работники склада.

Интернет-компания Virgin Media создала 500 рабочих мест в своих контакт-центрах, чтобы помочь клиентам оставаться на связи во время пандемии коронавируса.