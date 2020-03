Жители Великобритании поблагодарили врачей и медсестер аплодисментами

26 марта по Великобритании прошел флэшмоб The Clap For Carers, пишет The Evening Standard. Ровно в 20:00 люди по всей стране устроили продолжительные овации в честь врачей, медсестер и других работников NHS, борющихся с коронавирусом. Кто-то выходил на балконы, кто-то открывал окна, некоторые рискнули и вышли на улицу. Автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Tonight I could hear 100’s of people in London clapping for our amazing NHS, the health and social workers and for every key worker putting their health at risk to provide vital services. There are countless heroes across the country, we’re grateful #ClapForNHS #ClapForOurCarers pic.twitter.com/jZMwEa790z

Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак устроили овации у ворот резиденции на Даунинг-стрит. Флэшмоб поддержали мэр Лондона Садик Хан, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, теневой министр финансов от лейбористов Джон Макдоннел и многие другие политики.

On behalf of the whole country, I want to thank all the incredible nurses, doctors, NHS support staff & carers who are working flat out to fight coronavirus 👏 #ClapForOurCarers #ClapForNHS

To help them, and protect the NHS, we need everyone to stay at home #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kpdQ5KHQiy

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 26, 2020