Спрос на недвижимость упал на 40% на фоне коронавируса

Экономику Великобритании ждет рецессия

Вспышка коронавируса серьезно повлияла на рынок недвижимости, сообщает портал City A.M. По данным сервиса по продаже и покупке недвижимости Zoopla, за период с 16 по 22 марта спрос на жилье в Великобритании упал на 40%, а количество сделок снизилось на 60%. К этому времени правительство еще не объявило повсеместный карантин.

Новое положение только ухудшит ситуацию, утверждают специалисты Zoopla. Активность на рынке снизится примерно на 60% в последующие три месяца. Объем сделок значительно уменьшится, а экономику Великобритании ждет глубокая рецессия из-за приостановки производств. Покупатели будут откладывать крупные покупки, в том числе недвижимости, до лучших времен.

Директор отдела исследований в Zoopla Ричард Доннел утверждает, что цены на жилье будут снижаться постепенно. «Если ситуация с вынужденной безработицей не наладится, а денежные займы иссякнут, то стоимость недвижимости упадет», — заявили в Zoopla.

Ранее министр финансов Риши Сунак и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли обнародовали ряд мер по поддержке экономики. Они включают в себя поддержку с оплатой аренды по программе Universal Credit и три месяца ипотечных каникул.