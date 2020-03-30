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Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?

Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?
Фото:123rf.com

В последние недели мы все стали больше времени проводить в интернете, занимаясь профессиональными, так личными вопросами. Судебная система также смещается в сторону проведения слушаний с помощью прямой видеосвязи или аудиосвязи, где это возможно. Анализ того, что мы можем потерять в результате внедрения этих технологий, может помочь нам сориентироваться в предстоящих задачах.

Иммиграционный трибунал переходит на дистанционный формат работы

Во время пандемии коронавируса дела Судебной палаты по иммиграции и убежищу, которые не могут быть решены на основании только поданных бумажных документов, скорее всего, будут рассматриваться дистанционно. В практическом руководстве суда от 19 марта 2020 года сообщается, что слушания должны проводиться дистанционно, «где это разумно, осуществимо и соответствует реализации главной цели».

Более подробно о материально-техническом обеспечении таких дистанционных слушаний говорится в уведомлениях судебных трибуналов первого уровня и записке председателя Высшего трибунала.

Между тем, вызывает озабоченность тот факт, что широкое использование дистанционных слушаний в Судебной палате по иммиграции и убежищу в период кризиса может создать прецедент для их дальнейшего использования и спустя шесть месяцев возможного карантина, когда будет осуществляться экспериментальное направление нового формата работы.

Но в обозримом будущем дистанционные слушания, похоже, станут новой нормой, и поэтому ими стоит заниматься.

Пока нам не хватает «четкого опубликованного руководства как для судей, так и для сторон о том, как обеспечить эффективное участие в судебном разбирательстве», к которому призывали юридические специалисты.

Мониторинг использования дистанционных слушаний

Многие препятствия, связанные с использованием видеосвязи, нельзя преодолеть с помощью индивидуальных действий. Тщательный мониторинг должен быть встроен в использование дистанционных слушаний с самого начала.

В своем брифинге по законопроекту о коронавирусе Натали Байром предложила ряд важных элементов для такого мониторинга.

Юридические специалисты утверждают, что запись слушаний должна быть обязательной, а служба судов и трибуналов Великобритании должна вести «всеобъемлющий и точный реестр дистанционных слушаний».

Это будет иметь жизненно важное значение для понимания того, как удаленные процессы влияют на судебное производство на практике.

Дистанционные слушания создают ряд серьезных проблем и пока еще имеют очень слабую доказательную базу для того, чтобы стать подходящей заменой очных судебных слушаний.

И все же,пока мы вынуждены жить с ними, важно рассмотреть возможные шаги, чтобы сделать их как можно более справедливыми и эффективными.

 

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Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?
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