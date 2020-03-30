Послабление спонсорских обязанностей по визам Tier 2, Tier 4 и Tier 5

Спонсоры не обязаны сообщать об отсутствиях студентов или сотрудников, спонсируемых в рамках визовых категорий уровня Tier 2, Tier 4 и Tier 5, если эти отсутствия произошли из-за вспышки коронавируса.

Спонсоров также не обяжут отказываться от спонсорства для пострадавших студентов, которые отсутствовали на занятиях в течение более чем 60 дней, или для сотрудников, которые отсутствовали на работе более четырех недель без оплаты труда.

Иммиграционные центры для депортации

Министерство внутренних дел (Home Office) уже освободило из-под стражи около 350 иммигрантов.

Но еще 18 марта высокопоставленный чиновник сообщил Комитету внутренних дел парламента: «Мы не планируем освобождать иммигрантов, которые сейчас находятся в центрах для депортации, в массовом и систематическом порядке».

По данным благотворительных организаций и активистов на ту же дату, три из семи британских иммиграционных центров для депортации поместили людей с симптомами коронавируса на карантин.

Центр урегулирования споров по заявкам в рамках EU Settlement Scheme закрыт

Офис, который занимается рассмотрением споров по поданным заявкам в рамках EU Settlement Scheme, по-прежнему закрыт.

Все абоненты центра могут прослушать следующую запись:

«К сожалению, мы были вынуждены закрыть наши телефонные линии из-за карантина. Это нелегкое решение, которое необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. Пожалуйста, не забывайте следовать рекомендациям правительства во время вспышки COVID-19. Как только это будет безопасно, наши линии снова откроются».

Однако нам стало известно, что Центр урегулирования споров по поданным заявкам в рамках EU Settlement Scheme вновь откроется в ближайшие дни. Министерство внутренних дел (Home Office) сообщило, что закрытие – временная мера, а сотрудники центра будут работать удаленно.