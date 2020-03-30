Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 30 марта 2020 года

Работа визовых центров Великобритании

Внутри Великобритании

Все визовые центры на территории Великобритании закрыты с 28 марта.

Компания Sopra Steria, которая управляет сетью визовых центров и центров для подачи заявлений на гражданство от имени Министерства внутренних дел (Home Office), разместила на своем веб-сайте следующее сообщение:

«Работа визовых центров внутри Великобритании приостановлена. Всемирная реакция на COVID-19 продолжает оказывать влияние на визовую и иммиграционную службу Великобритании. В результате Британская служба виз и заявлений на гражданство (UKVCAS), возглавляемая компанией Sopra Steria от имени UK Visa and Immigration (UKVI), приостановила оказание всех услуг, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие наших клиентов и сотрудников».

Клиенты с уже назначенным временем приема

Если вам уже назначили время и день для сдачи биометрии в визовом центре, от вас ничего не требуется. Home Office автоматически и бесплатно перенесет запись. Первоначально – на шесть недель вперед от вашей первоначальной даты приема.

Влияние на визовые заявления

Home Office выпустил руководство, согласно которому все иностранные граждане, чье разрешение на пребывание в Великобритании истекло или истекает с 24 января 2020 года, могут получить доступ к продлению визы до 31 мая 2020 года. Таким образом, эпидемический кризис вам ничем не угрожает.

Пожалуйста, обратитесь в Home Office за дополнительной информацией о применении данного правила.

Не волнуйтесь, если вы не можете записаться на прием или ваше время приема было перенесено. Служба визовых центров информирует Министерство внутренних дел (Home Office) обо всех пострадавших клиентах для обновления информации и базы данных. Ваш иммиграционный статус не пострадает, если вы не сможете попасть на прием или записаться на сдачу биометрию в почтовое отделение.

Визовые центры обслуживания и поддержки также закрыты

Любой человек с истекающей визой может обратиться в Home Office за продлением визы, как изложено выше. Еще раз повторяем: если кто-то «застрял» в Великобритании, а срок его действия его визы истекает, получить продление можно, позвонив по горячей линии Home Office.

За пределами Великобритании

Во втором информационном бюллетене Министерства внутренних дел (Home Office) отмечается, что «часть визовых центров за пределами Великобритании уже закрыты, и ожидается, что скоро закроются и многие из оставшихся».

Те, кто ранее записался на прием в уже закрытый визовый центр, должны связаться с Home Office и уточнить детали. А те, кто уже ожидает решения и хочет получить обратно свой паспорт, должны связаться с компанией, управляющей конкретным визовым центром. Это либо TLScontact, либо VFS Global.

«Если заявители беспокоятся, вернется ли к ним их паспорт, они могут связаться с иммиграционной службой Home Office по делам коронавируса по следующему электронному адресу: CIH@homeoffice.gov.uk».

По всем вопросам иммиг­ра­ци­­он­­ного и юридического харак­тера вы можете обратиться к специалистам нашей ком­па­нии. Мы обладаем 20-лет­ним опытом в об­ла­с­ти им­ми­­гра­ци­­­онного права и биз­нес-кон­сал­тинга. Будем рады видеть вас в качестве наших но­­вых кли­ентов и помочь ра­­зо­б­рать­ся во всех волнующих вопросах.