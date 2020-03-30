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Лондонский зоопарк объявил сбор средств на корм животным

Лондонский зоопарк объявил сбор средств на корм животным
Фото:twitter.com/zsllondonzoo

Из-за коронавируса он был вынужден временно закрыться

Лондонский зоопарк объявил о временном закрытии из-за эпидемии вируса Covid-19, сообщает The Evening Standard. До этого он прекращал работу только во время Второй мировой войны. Свободные парковочные места возле зоопарка отдали работникам NHS, а скоропортящиеся продукты из ресторана The Terrace Restaurant отправили в близлежащие больницы.

«Всю прошлую неделю мы наблюдали за развитием ситуации с вирусом и готовились к тому, о чем раньше не могли и думать — закрытию зоопарка», — объясняет исполнительный директор Зоологического общества Лондона ZSL Кэтрин Ингленд. Ветеринары, рабочие по уходу за животными, охранники и прочий персонал продолжают работать, ведь животных нужно кормить и беречь. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в особом уходе.

Из-за закрытия зоопарка упала и выручка, поэтому его руководство объявило о сборе средств на корм для животных. В благодарность за финансовую помощь на сайте зоопарка появилась красочная галерея фотографий. Желающие могут посмотреть, как ведут себя животные в опустевшем зоопарке: пингвины бегают как ни в чем ни бывало, а жирафы все так же смотрят на происходящее свысока.

Узнать больше о программе пожертвований можно по ссылке: zsl.org/support-our-zoos.

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