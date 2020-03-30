﻿﻿﻿﻿﻿

Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия

Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия
Фото:123rf.com

Что покупают люди во время коронавируса?

Пандемия по-разному сказалась на прибыли магазинов: кто-то говорит о колоссальных убытках, другие — о рекордных продажах. BBC выяснили, что берут люди в такое непростое время.

  1. Велосипеды и велотренажеры

На фоне коронавируса люди предпочитают передвигаться не на общественном транспорте, а на велосипеде. Директор компании Brompton Уилл Батлер-Адамс утверждает, что их продажи выросли на 15%. Магазин Halfords подтверждает повышенный спрос на велотренажеры — люди продолжают заниматься спортом не выходя из дома.

  1. Игровое оборудование

«Если в прошлом году я продал за месяц 15 столов для настольного тенниса, то в этом — 124», — говорит поставщик игрового оборудования Энди Бересфорд. Спрос на них увеличился после закрытия школ. Магазин Home Leisure Direct говорит о рекордных продажах бильярдных столов.

  1. Товары для дома и сада

Из-за шквала заказов две крупнейшие семеноводческие компании Британии, Marshalls и Suttons, перестали отвечать на звонки покупателей. Кто-то беспокоится о нехватке свежих овощей из-за пандемии, кто-то просто ищет новое хобби на время самоизоляции. Люди скупают помидорную рассаду, семена моркови и бобы.

Лондонский универмаг Liberty заявил, что продажи швейных принадлежностей выросли на 380% по сравнению с 2019 годом, наборов для рукоделия — на 228%.

  1. Книги

На втором месте в рейтинге самых продаваемых книг недели в Великобритании — «Глаза тьмы» Дина Кунца. Книга была написана в 1981 году и сейчас переживает новый виток популярности: Кунц описал в ней новый вид биологического оружия под названием «Ухань-400»!

  1. Бытовая техника и электроника

На прошлой неделе британцы массово закупались продуктами, а теперь решают, где их будут хранить: увеличились продажи холодильников и морозильных камер. Кроме того, эпидемия увеличила спрос на ноутбуки, принтеры и другое офисное оборудование.

  1. Кофе

Продажи кофе выросли вдвое после перехода на удаленную работу, говорят в кофейне Rave Coffee. Компании пришлось нанимать дополнительный штат сотрудников.

profile-sample2
Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?
30-03-2020
profile-sample2
Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия
30-03-2020
profile-sample2
Коронавирус и иммиграционная система на 26 марта 2020 года
30-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.