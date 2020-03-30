Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия

Что покупают люди во время коронавируса?

Пандемия по-разному сказалась на прибыли магазинов: кто-то говорит о колоссальных убытках, другие — о рекордных продажах. BBC выяснили, что берут люди в такое непростое время.

Велосипеды и велотренажеры

На фоне коронавируса люди предпочитают передвигаться не на общественном транспорте, а на велосипеде. Директор компании Brompton Уилл Батлер-Адамс утверждает, что их продажи выросли на 15%. Магазин Halfords подтверждает повышенный спрос на велотренажеры — люди продолжают заниматься спортом не выходя из дома.

Игровое оборудование

«Если в прошлом году я продал за месяц 15 столов для настольного тенниса, то в этом — 124», — говорит поставщик игрового оборудования Энди Бересфорд. Спрос на них увеличился после закрытия школ. Магазин Home Leisure Direct говорит о рекордных продажах бильярдных столов.

Товары для дома и сада

Из-за шквала заказов две крупнейшие семеноводческие компании Британии, Marshalls и Suttons, перестали отвечать на звонки покупателей. Кто-то беспокоится о нехватке свежих овощей из-за пандемии, кто-то просто ищет новое хобби на время самоизоляции. Люди скупают помидорную рассаду, семена моркови и бобы.

Лондонский универмаг Liberty заявил, что продажи швейных принадлежностей выросли на 380% по сравнению с 2019 годом, наборов для рукоделия — на 228%.

Книги

На втором месте в рейтинге самых продаваемых книг недели в Великобритании — «Глаза тьмы» Дина Кунца. Книга была написана в 1981 году и сейчас переживает новый виток популярности: Кунц описал в ней новый вид биологического оружия под названием «Ухань-400»!

Бытовая техника и электроника

На прошлой неделе британцы массово закупались продуктами, а теперь решают, где их будут хранить: увеличились продажи холодильников и морозильных камер. Кроме того, эпидемия увеличила спрос на ноутбуки, принтеры и другое офисное оборудование.

Кофе

Продажи кофе выросли вдвое после перехода на удаленную работу, говорят в кофейне Rave Coffee. Компании пришлось нанимать дополнительный штат сотрудников.