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Новая инициатива Путина: дивиденды на иностранных счетах могут обложить налогами

Новая инициатива Путина: дивиденды на иностранных счетах могут обложить налогами
Фото:123rf.com

Нововведение, озвученное президентом РФ Путиным, в первую очередь затронет российские холдинговые структуры, выплачивающие дивиденды своим участникам – как физическим, так и юридическим лицам – на иностранные счета.

В своем обращении президент РФ Путин предложил облагать по ставке 15% дивиденды, выводимые на зарубежные счета. Однако такая ставка и так предусмотрена налоговым законодательством РФ в отношении дивидендов, выплачиваемых иностранным компаниям и физическим лицам.

При этом с классическими офшорами, такими как Британские Виргинские острова, Гернси, Джерси, Каймановы острова  такие соглашения у РФ не заключены. Это значит, что дивиденды, выплачиваемые в эти страны, и так облагаются по ставке 15%.

Вероятно, речь идет не о классических офшорах, а о странах с низким налогообложением, которые зачастую используются российскими бизнесменами в цепочке холдинговых структур.

Например, сниженные ставки предусмотрены соглашениями об избежании двойного налогообложения с Кипром, Нидерландами, Люксембургом, Германией, Австрией, Швейцарией, Сингапуром, Гонконгом и рядом других стран.

По соглашению об избежании двойного налогообложения между Россией и Великобританией, ставка налога на дивиденды составляет 10%.

Вероятно, в результате предложения Путина будет принято решение внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, включая Великобританию.

Следует обратить внимание, что в результате этих мер Россия станет менее привлекательным государством с инвестиционной точки зрения, а также в результате увеличится налоговая нагрузка на российские холдинговые структуры, ведущие бизнес за рубежом, включая Великобританию.

Соглашения об избежании двойного налогообложения основаны на принципах зеркальности, т.е. при выплате дивидендов из этих юрисдикций в пользу российских компаний также будут применяться повышенные ставки налогообложения, но налоговые поступления при этом будут идти в бюджеты иностранных государств.

На практике пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с каждой страной – это длительный процесс, который может занять в лучшем случае два-три года.

В качестве крайней меры Путин сообщил об одностороннем выходе из соглашений со странами, которые откажутся внести соответствующие изменения.

Однако такое развитие событий в отношении Великобритании, на наш взгляд, маловероятно, так как это обострило бы и так непростые отношения между странами. При этом какого-либо существенного экономического смысла для обоих государств такой шаг нести не будет.

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