Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода

Власти будут ослаблять карантинные меры постепенно

На ежедневном брифинге по коронавирусу заместитель главного врача Англии доктор Дженни Харрис заявила, что правительство будет собираться каждые три недели для отслеживания тенденции заболеваемости, пишет PA Media. Если динамика будет положительной, то карантинные меры начнут ослаблять. Однако маловероятно, что их снимут полностью в ближайшие полгода. «Через два-три месяца можно будет судить о результатах наших действий, однако в идеале необходимо рассчитывать на три-шесть месяцев в самоизоляции», — добавила доктор Харрис.

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Медицинский персонал начнут тестировать на коронавирус: сначала сотрудников A&E и врачей общей практики, затем работников социальных служб.

Всего от пневмонии нового типа в Великобритании скончались 1228 человек; за прошедшие сутки количество погибших увеличилось на 209 человек — это на 51 меньше, чем два дня назад. Однако, по мнению доктора Дженни Харрис, о переломе ситуации говорить рано. Она полагает, что количество смертей возрастет в течение двух недель.