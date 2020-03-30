﻿﻿﻿﻿﻿

Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода

Режим самоизоляции будет действовать в Великобритании до полугода
Фото:123rf.com

Власти будут ослаблять карантинные меры постепенно

На ежедневном брифинге по коронавирусу заместитель главного врача Англии доктор Дженни Харрис заявила, что правительство будет собираться каждые три недели для отслеживания тенденции заболеваемости, пишет PA Media. Если динамика будет положительной, то карантинные меры начнут ослаблять. Однако маловероятно, что их снимут полностью в ближайшие полгода. «Через два-три месяца можно будет судить о результатах наших действий, однако в идеале необходимо рассчитывать на три-шесть месяцев в самоизоляции», — добавила доктор Харрис.

Борис Джонсон записал видеообращение, в котором поблагодарил граждан Великобритании за помощь и поддержку в борьбе с эпидемией.

На работу вернулись 20 тыс. сотрудников NHS, вышедших на пенсию, 750 тыс. волонтеров будут помогать пожилым и немощным людям в покупке еды и лекарств.

Медицинский персонал начнут тестировать на коронавирус: сначала сотрудников A&E и врачей общей практики, затем работников социальных служб.

Всего от пневмонии нового типа в Великобритании скончались 1228 человек; за прошедшие сутки количество погибших увеличилось на 209 человек — это на 51 меньше, чем два дня назад. Однако, по мнению доктора Дженни Харрис, о переломе ситуации говорить рано. Она полагает, что количество смертей возрастет в течение двух недель.

profile-sample2
Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?
30-03-2020
profile-sample2
Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия
30-03-2020
profile-sample2
Коронавирус и иммиграционная система на 26 марта 2020 года
30-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.