﻿﻿﻿﻿﻿

Дональд Трамп: США не будут платить за охрану Гарри и Меган

Дональд Трамп: США не будут платить за охрану Гарри и Меган
Фото:instagram.com/sussexroyal

Супружеская пара переехала в Калифорнию

Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает The Independent. Герцог и герцогиня Сассекские решили уехать из Канады и перебрались в Калифорнию, где прошло детство Меган. Пара прилетела в США незадолго до того, как Дональд Трамп и Джастин Трюдо объявили о закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса.

«Я большой друг и поклонник Ее Величества и Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что Гарри и Меган будут жить в Канаде, однако они переехали в США. Мы не будем платить за их охрану, они должны сделать это сами», — написал в «Твиттере» Трамп.

Между США и Великобританией давно существует соглашение об обеспечении безопасности дипломатов и членов королевской семьи, однако Гарри может потерять эту привилегию после решения жить и зарабатывать самостоятельно. Канадское правительство заявило, что перестанет платить за охрану Сассекских после 31 марта.

Позднее Гарри и Меган внесли ясность по поводу своего положения. Пара заявила, что не намеревалась просить США о защите и самостоятельно заключила договор с частным охранным агентством.

profile-sample2
Слушания в Иммиграционном трибунале в удаленном формате: что может пойти не так?
30-03-2020
profile-sample2
Велотренажеры, холодильники и наборы для рукоделия
30-03-2020
profile-sample2
Коронавирус и иммиграционная система на 26 марта 2020 года
30-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.