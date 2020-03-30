Дональд Трамп: США не будут платить за охрану Гарри и Меган

Супружеская пара переехала в Калифорнию

Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает The Independent. Герцог и герцогиня Сассекские решили уехать из Канады и перебрались в Калифорнию, где прошло детство Меган. Пара прилетела в США незадолго до того, как Дональд Трамп и Джастин Трюдо объявили о закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса.

«Я большой друг и поклонник Ее Величества и Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что Гарри и Меган будут жить в Канаде, однако они переехали в США. Мы не будем платить за их охрану, они должны сделать это сами», — написал в «Твиттере» Трамп.

Между США и Великобританией давно существует соглашение об обеспечении безопасности дипломатов и членов королевской семьи, однако Гарри может потерять эту привилегию после решения жить и зарабатывать самостоятельно. Канадское правительство заявило, что перестанет платить за охрану Сассекских после 31 марта.

Позднее Гарри и Меган внесли ясность по поводу своего положения. Пара заявила, что не намеревалась просить США о защите и самостоятельно заключила договор с частным охранным агентством.