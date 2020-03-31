British Airways приостанавливает выполнение всех рейсов в аэропорту Гатвик

Эпидемия коронавируса вынуждает авиакомпанию прекратить полеты

Авиакомпания British Airways приостанавливает выполнение всех рейсов в лондонском аэропорту Гатвик на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Sky News. В официальном заявлении говорится, что на решение повлияли «ограничения полетов и сложные рыночные условия». Тем не менее, BA продолжит выполнять рейсы из аэропорта Хитроу.

В начале марта руководство British Airways предупредило правительство, что компания ведет борьбу за выживание и в скором времени ей придется сокращать штат. За месяц курс акций компании-учредителя IAG упал почти в два раза, пишет BBC. Несмотря на это, BA продолжит выполнять техническое обслуживание, буксировку и уборку воздушных судов, чтобы быть готовой к возобновлению полетов.

Гатвик является вторым по загруженности аэропортом Великобритании.

С 1 апреля он закроет один из терминалов и будет отправлять и принимать рейсы только с 14:00 до 22:00.

Нововведение рассчитано на месяц и призвано сократить расходы во время эпидемии до минимума.

BA, EasyJet и Virgin Atlantic входят в число авиакомпаний, которые будут возвращать граждан Великобритании домой. Правительство выделит £75 млн на организацию чартерных рейсов в страны, приостановивших полеты из-за коронавируса.