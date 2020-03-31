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Эпидемия коронавируса заморозила рынок недвижимости

Эпидемия коронавируса заморозила рынок недвижимости
Фото:unsplash.com

Банки опасаются выдавать кредиты, а правительство уговаривает людей отложить покупку жилья

Правительство Великобритании запретило агентам по недвижимости регистрировать новые дома на продажу и проводить осмотр уже выставленного жилья с клиентами во время карантина, сообщает The Financial Times. Меры, направленные на сдерживание эпидемии, приостановили работу рынка недвижимости на неопределенный срок.

Ранее правительство призвало покупателей не продавать, не приобретать и не менять жилье без крайней необходимости. «Вы можете поговорить с риэлторами по телефону. Они расскажут вам о специфике местного рынка недвижимости, ответят на вопросы и даже решат некоторые вопросы дистанционно, однако в ближайшее время не смогут заняться вашим домом, как это делали ранее», — заявили в правительстве.

Действия правительства поддержали крупные банки, обеспокоенные падением стоимости жилья и необходимостью выдавать ипотечные кредиты в условиях экономической нестабильности. В банковские колл-центры поступили тысячи звонков: обеспокоенные домовладельцы интересовались ипотечными каникулами.

Два крупнейших банка Великобритании, Lloyds Banking Group и Barclays, меняют условия выдачи ипотеки. Теперь Lloyds готов предоставить кредит на жилье клиентам с депозитом не менее 40%. Об этом же заявили в Barclays, однако банк продолжит предлагать рефинансирование.

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