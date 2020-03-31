Ипотечные «каникулы» и другие последствия эпидемии

Эпидемия коронавируса затронула практически все аспекты нашей жизни, в том числе и экономические. Некоторые люди потеряли работу или отправились в длительный неоплачиваемый отпуск.
Ипотечный кредит – один из самых больших ежемесячных платежей для каждой семьи. Как его платить, если доходов нет и неясно, как долго будет продолжаться эта ситуация?Правительство обещает большое количество разных мер для поддержки бизнеса и граждан. Одно из обещаний – платежные «каникулы»по ипотечным кредитам – вызвало много вопросов у тех, кто не знает, хватит ли ему денег, чтобы заплатить ипотеку в следующем месяце.
Как же воспользоваться правительственной помощью по выплате ипотеки?
Ипотечные «каникулы» не наступают автоматически. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно позвонить в свой банк, объяснить ситуацию и решить с банковским служащим, какой срок «каникул» выбрать. В заявлении правительства говорится о «каникулах» на срок до трех месяцев. Может быть, вам понадобится меньший срок. Возможно, что правительство продлит максимальную длительность таких «каникул», если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Нужны ли какие-то документы, чтобы взять ипотечные «каникулы»?
Большинство банков не требует документы. Нужно просто позвонить в банк, назвать номер ипотечного счета, рассказать о своей ситуации и решить с банковским работником, на какой срок вы возьмете «каникулы».Не забывайте, что это лишь отсрочка платежа, и эти деньги вам все равно придется выплачивать позднее. Банк либо увеличит вам платежи после выхода с «каникул», либо увеличит срок вашего ипотечного кредита.
Повлияют ли как-то эти «каникулы» на кредитный рейтинг?
Нет, не повлияют, если вы будете соблюдать договоренности с банком. Как и в любом другом случае при задержке платежей первым делом нужно звонить в банк. Если вы договорились с банком, то банковские работники не будут передавать в кредитные бюро информацию о вашей задержке, и ваш кредитный рейтинг не пострадает.
Что делать, если вы согласовали с банком трехмесячные «каникулы», но уже через месяц у вас появились доходы и вы готовы снова платить ипотечный кредит?
Опять же, звоните в банк и договаривайтесь. Банки сейчас максимально расширили штат колл-центров, чтобы вам было проще с ними связаться.
Если вы сдаете недвижимость в аренду, и ваш арендатор не может платить вам в связи с тем, что потерял работу, то механизм взаимодействия с банком тот же. Звоните и договаривайтесь. На всякий случай попросите у арендатора письмо от его работодателя с подтверждением увольнения.
Что касается выдачи новых ипотечных кредитов, банки столкнулись со следующими проблемами:
– приостановкой физической оценки залоговой недвижимости – чтобы не ставить под угрозу здоровье оценщиков и владельцев;
– неуверенностью в том, как долго продлится эпидемия коронавируса и как она повлияет на цену недвижимости;
– невозможностью адекватно оценить, насколько регулярны будут доходы заемщика и сможет ли он выплачивать ипотечный кредит в ближайшее время.
Единой политики, как действовать в этой ситуации, у банков нет. Каждый банк решает по-своему, как ему работать в сложившихся условиях.
Многие банки и до кризиса в некоторых случаях делали оценку недвижимости без ее посещения. Для оценки использовалась информация о недвижимости из открытых источников и специальные оценочные алгоритмы. Сейчас банки совершенствуют методы такой оценки, чтобы шире ее применять. Другие банки откладывают оценку залоговой недвижимости до конца карантина.
Как повлияло снижение Банком Англии процентной ставки до уровня 0,1%?
Шаг предпринят в основном для поддержания банковской системы, а не для стимуляции спроса на ипотечные кредиты. Большинство банков не снизило свои процентные ставки по фиксированным ипотечным кредитам. Что касается так называемых trackers – ипотечных кредитов, где банковская ставка вычисляется как «ставка Банка Англии + определенный процент», то такие ипотечные продукты банки сейчас не предлагают.
Можно ли сейчас взять ипотеку?
Некоторые банки продолжают работать на докризисных условиях, принимая заявки на ипотечный кредит для покупки недвижимости даже от клиентов с 5-процентным депозитом. Другие банки рассматривают только заявки от покупателей с депозитом не менее 20, 30 и даже 40 процентов.
Есть также банки, которые и вовсе прекратили прием заявок от тех, кто хочет купить недвижимость, и обслуживают сейчас только тех клиентов, кто делает рефинансирование (remortgage).
Ситуация с ипотечными кредитами меняется практически ежедневно, многие отделения банков закрыты или ограничивают количество посетителей. Поэтому за информацией сейчас лучше обращаться по телефону.
Звоните – и я постараюсь вам помочь. Берегите себя. Мойте руки и не падайте духом. Все наладится.
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс, а также затраты денег и времени, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.
Звоните: 01304268934, 07852829016 или заполните форму на сайте www.YourMortgageAdvisor.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *