Ипотечные «каникулы» и другие последствия эпидемии

Эпидемия коронавируса затронула практически все аспекты нашей жизни, в том числе и экономические. Некоторые люди потеряли работу или отправились в длительный неоплачиваемый отпуск.

Ипотечный кредит – один из самых больших ежемесячных платежей для каждой семьи. Как его платить, если доходов нет и неясно, как долго будет продолжаться эта ситуация?Правительство обещает большое количество разных мер для поддержки бизнеса и граждан. Одно из обещаний – платежные «каникулы»по ипотечным кредитам – вызвало много вопросов у тех, кто не знает, хватит ли ему денег, чтобы заплатить ипотеку в следующем месяце.

Как же воспользоваться правительственной помощью по выплате ипотеки?

Ипотечные «каникулы» не наступают автоматически. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно позвонить в свой банк, объяснить ситуацию и решить с банковским служащим, какой срок «каникул» выбрать. В заявлении правительства говорится о «каникулах» на срок до трех месяцев. Может быть, вам понадобится меньший срок. Возможно, что правительство продлит максимальную длительность таких «каникул», если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Нужны ли какие-то документы, чтобы взять ипотечные «каникулы»?