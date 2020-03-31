Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 31 марта 2020 года

Должны и могут ли в режиме карантина работодатели проводить проверки иммиграционного статуса работников, чтобы выяснить, имеют ли они законное право работать в Великобритании?
Какие процедуры для этого предлагает британское правительство?
Будут ли арендодатели проверять иммиграционный статус новых арендаторов и как?
Ответы на эти вопросы и ссылки на ресурсы от Министерства внутренних дел (Home Office) – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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