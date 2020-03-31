Принц Уильям хочет вернуться в санитарную авиацию

Внук королевы Елизаветы намерен помочь NHS в борьбе с коронавирусом

Принц Уильям всерьез раздумывает о возвращении в санитарную авиацию в качестве пилота, чтобы помочь NHS в борьбе с коронавирусом, сообщает The Evening Standard. Герцог Кембриджский проработал пилотом службы скорой медицинской помощи в Восточной Англии с 2015 по 2017 год, однако затем вернулся к исполнению обязанностей члена королевской семьи.

Хотя намерения принца серьезны, нынешние обязанности могут не позволить ему вернуться в кабину вертолета. «Он знает, что вся страна вовлечена в борьбу с вирусом, и хочет внести свой вклад. Однако сделать это сейчас будет весьма затруднительно», — сообщил газете The Sun источник из окружения королевской семьи.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин возглавили королевскую семью на время пандемии. Принц Чарльз восстанавливается после коронавирусной инфекции, принц Эндрю отстранен от участия в официальных мероприятиях из-за скандала с Джеффри Эпштейном, а принц Гарри и Меган больше не представляют королевскую семью.

На 31 марта в английских больницах находятся около 9 тыс. пациентов с коронавирусом, а число заболевших по стране превышает 22 тыс. 1408 человек скончались.