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Принц Уильям хочет вернуться в санитарную авиацию

Принц Уильям хочет вернуться в санитарную авиацию
Фото:twitter.com/LDNairamb

Внук королевы Елизаветы намерен помочь NHS в борьбе с коронавирусом

Принц Уильям всерьез раздумывает о возвращении в санитарную авиацию в качестве пилота, чтобы помочь NHS в борьбе с коронавирусом, сообщает The Evening Standard. Герцог Кембриджский проработал пилотом службы скорой медицинской помощи в Восточной Англии с 2015 по 2017 год, однако затем вернулся к исполнению обязанностей члена королевской семьи.

Хотя намерения принца серьезны, нынешние обязанности могут не позволить ему вернуться в кабину вертолета. «Он знает, что вся страна вовлечена в борьбу с вирусом, и хочет внести свой вклад. Однако сделать это сейчас будет весьма затруднительно», — сообщил газете The Sun источник из окружения королевской семьи.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин возглавили королевскую семью на время пандемии. Принц Чарльз восстанавливается после коронавирусной инфекции, принц Эндрю отстранен от участия в официальных мероприятиях из-за скандала с Джеффри Эпштейном, а принц Гарри и Меган больше не представляют королевскую семью.

На 31 марта в английских больницах находятся около 9 тыс. пациентов с коронавирусом, а число заболевших по стране превышает 22 тыс. 1408 человек скончались.

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