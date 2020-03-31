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Aldi, Waitrose и Morrisons начали снимать ограничения на покупку товаров

Aldi, Waitrose и Morrisons начали снимать ограничения на покупку товаров
Фото:123rf.com

В Tesco и Asda они еще действуют

Британские супермаркеты ограничили продажи некоторых видов товаров, пытаясь остановить панические закупки. Однако после введения карантина ограничения постепенно начали снимать, сообщает BBC.

Большинство товаров в Aldi теперь можно купить в любом объеме. Ограничения остаются на продажу туалетной бумаги, мыла, алкоголя, некоторых видов консервов (не более четырех штук в одни руки), а также антибактериального геля, пастеризованного молока и детского питания (не более двух упаковок).

Waitrose полностью снял ограничения на покупку мяса, рыбы, птицы, фруктов и овощей. Ограничения по-прежнему действуют на некоторые кондитерские изделия и алкоголь.

В Morrisons увеличили лимит на продажу большинства продуктов с трех до четырех упаковок в одни руки. Помимо этого, компания пожертвует продукты на сумму £10 млн в продовольственные банки и создаст пункты сбора, где желающие смогут самостоятельно оставить еду для банков.

Tesco, Sainsbury’s, Asda и Co-op пока не сняли ограничения.

За прошедший месяц британцы оставили в магазинах £10,8 млрд — больше, чем в Рождество, утверждают аналитики консалтинговой компании Kantar. Онлайн-продажи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом.

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