Визы медицинских сотрудников NHS продлили

Медики должны сосредоточиться на борьбе с коронавирусом

Визы врачей, медсестер и фельдшеров будут продлены на один год. Об этом объявила 31 марта 2020 года министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Продление произойдет автоматически и бесплатно в рамках национальных усилий по борьбе с коронавирусом. Оно относится примерно к 2 800 врачей-мигрантов, медсестер и фельдшеров, работающих в NHS, срок действия виз которых истекает до 1 октября.

Это положение также будет распространяться на членов их семей в подтверждение того, насколько ценны иностранные сотрудники NHS для Великобритании.

Уверенность в том, что им не нужно обращаться за продлением визы, позволит медикам, находящимся на передовой – тем, работает круглосуточно в больницах для лечения самых тяжелых больных, – полностью сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и спасении жизней.

Чтобы привлечь больше врачей и медсестер для борьбы с эпидемией, Министерство внутренних дел (Home Office) также сняло ограничение на количество часов, в течение которых студенты-медсестры и врачи-стажеры могут работать в системе здравоохранения.

Вдобавок к этим изменениям, предварительно зарегистрированные и взятые на учет системой здравоохранения Великобритании иностранные медсестры, которые должны пройти свой первый тест по специализации в течение трех месяцев и сдать экзамен в течение восьми месяцев, смогут это сделать до конца года.

Продление срока действия виз для сотрудников NHS будет осуществляться автоматически, плата за них не взимается, медиков также освободят от уплаты иммиграционного медицинского сбора.