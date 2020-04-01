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В больнице NHS Nightingale в ExCel центре смогут разместить около 4 тыс. пациентов

В больнице NHS Nightingale в ExCel центре смогут разместить около 4 тыс. пациентов
Фото:123rf.com

Новый госпиталь станет одним из самых больших в мире

25 марта правительство объявило о переоборудовании лондонского выставочного центра ExCel в больницу для заразившихся коронавирусом; она откроется уже на этой неделе и сможет разместить около 4 тыс. пациентов. Новый госпиталь станет одним из самых больших в мире — в нем будет 80 палат, каждая из которых рассчитана на 42 больничных места, сообщает The Evening Standard.

По словам директора больницы Натали Форрест, для обеспечения должного ухода за всеми пациентами потребуется не менее 16 тыс. сотрудников. «Звучит ужасающе, однако для успешного функционирования одной палаты нам нужно 200 человек, включая вспомогательный персонал», — добавила Форрест.

Отделения интенсивной терапии в других больницах могут не справиться с потоком заболевших, поэтому часть из них будут перевозить в NHS Nightingale и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Больница получит новое оборудование, чтобы не перевозить его из других больниц, заявили в NHS England.

В английских больницах сейчас находятся более 10 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, из них — 3 915 в Лондоне и 1 918 в Мидлендсе. По данным министерства здравоохранения, в ночь с 31 марта на 1 апреля скончался 381 человек. Теперь количество погибших от вируса Covid-19 составляет 1789 человек.

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