Дикие козы заполонили город Лландидно в Уэльсе

Они гуляют по площадям и топчут газоны

Жители города Лландидно в Уэльсе перестали выходить на улицы и соблюдают режим самоизоляции, рекомендованный правительством. Из-за всеобщего карантина опустевший город захватило стадо горных коз, спустившихся с мыса Грейт-Орм, пишет Metro. Они беспрепятственно гуляют по площадям и топчут газоны.

Местный житель и корреспондент газеты Manchester Evening News Эндрю Стюарт запечатлел необычное зрелище на камеру, а снимками поделился в «Твиттере». Он даже позвонил в полицию: козы забирались на территорию жилых домов, уничтожали живую ограду и явно не собирались держать предписанную правительством дистанцию в два метра. Несмотря на вмешательство полиции, животные вернулись в город на следующий же день, посетили площадь Trinity Square в центре города и остались ночевать возле местной церкви.

Llandudno is run by goats pic.twitter.com/C7nENePcEA — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 31, 2020

Стадо из двухсот горных коз обычно обитает вдоль мыса Грейт-Орм и редко спускается в низину, опасаясь людей. Считается, что они произошли от пары индийских кашемировых коз, которых в 1837 году подарил королеве Виктории шах Персии.

Местные жители были рады приходу животных, ведь с наступлением карантина в городе пришлось отменить все праздничные и развлекательные мероприятия.