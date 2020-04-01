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Дикие козы заполонили город Лландидно в Уэльсе

Дикие козы заполонили город Лландидно в Уэльсе
Фото:twitter.com/AndrewStuart

Они гуляют по площадям и топчут газоны

Жители города Лландидно в Уэльсе перестали выходить на улицы и соблюдают режим самоизоляции, рекомендованный правительством. Из-за всеобщего карантина опустевший город захватило стадо горных коз, спустившихся с мыса Грейт-Орм, пишет Metro. Они беспрепятственно гуляют по площадям и топчут газоны.

Фото: twitter.com/AndrewStuart

Местный житель и корреспондент газеты Manchester Evening News Эндрю Стюарт запечатлел необычное зрелище на камеру, а снимками поделился в «Твиттере». Он даже позвонил в полицию: козы забирались на территорию жилых домов, уничтожали живую ограду и явно не собирались держать предписанную правительством дистанцию в два метра. Несмотря на вмешательство полиции, животные вернулись в город на следующий же день, посетили площадь Trinity Square в центре города и остались ночевать возле местной церкви.

Стадо из двухсот горных коз обычно обитает вдоль мыса Грейт-Орм и редко спускается в низину, опасаясь людей. Считается, что они произошли от пары индийских кашемировых коз, которых в 1837 году подарил королеве Виктории шах Персии.

Фото: twitter.com/AndrewStuart

Местные жители были рады приходу животных, ведь с наступлением карантина в городе пришлось отменить все праздничные и развлекательные мероприятия.

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