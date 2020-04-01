Как воспитать принца или принцессу?

Как часто мы называем своих детей «моя принцесса» или «мой маленький принц», даже не задумываясь, что до сих пор есть те, к кому это обращение относится напрямую. Реальные принцы и принцессы. Нам кажется, они купаются в роскоши и им позволено все. Как на самом деле живут королевские дети? И как их воспитывают? Давайте разбираться.

Положи на место!

Когда принцу Джорджу было всего 18 месяцев, он получил невероятное количество подарков – даже больше, чем сама королева. В 2014 году Кенсингтонский дворец опубликовал отчет, в котором перечислены все 774 подарка, которые принц получил за год. Но здесь есть одна загвоздка: он не может сохранить большинство из них.

Увы и ах, у королевской семьи есть строгие правила относительно того, какие подарки можно принимать. Согласно официальному веб-сайту королевской семьи Royal.uk, если подарок дарит «лицо, лично не знакомое» королевской семье, то не зазорно принять цветы, книги и другие мелкие предметы стоимостью менее £150. Остальное же отправляется в благотворительные фонды. Так что подарками королевские дети не избалованы.

Парле ву франсе?

Хотя нет официального правила о том, что королевские дети должны изучать иностранные языки, на практике же все члены королевской семьи с детства посещают такие уроки. Так, сама королева свободно говорит по-французски. Внук Елизаветы, принц Уильям, даже блеснул своими знаниями французского в Квебеке в 2011 году. Также он может изъясняться на валлийском и суахили. А принц Джордж и маленькая Шарлотта начали изучать испанский язык в возрасте трех и двух лет соответственно. Без сомнения, принц Луи последует примеру королевских родственников и тоже будет изучать иностранный язык. А может, и не один. Как говорится, все в жизни пригодится.

Поклонись бабушке!

В 2015 году газета Daily Express сообщила, что многие британские родители считают, что важнее всего – привить детям хорошие манеры. Чтобы они всегда говорили «спасибо – пожалуйста», уважали старших и правильно вели себя за столом. Но практически никто из пап и мам не готов отдать отпрысков на специальный курс по этикету: мол, сами научим по книжкам, фильмам.

А вот принцы и принцессы должны обладать безупречными манерами, которым их учат с раннего детства. Как держать нож, какой вилкой разделывать рыбу и как правильно держать кружку при чаепитии, какой наряд по какому случаю надеть и даже – как владеть интонациями своего голоса.

Помимо столового этикета, юные обладатели королевской крови учатся… кланяться. Считается, что до пяти лет их высочества могут вести себя обычно в присутствии монарха. Ну а уж после – извольте отвесить поклон или сделать реверанс бабушке. Да-да, пришли к бабушке в гости – сначала поклон, «Ваше величество», ну а уж потом можно и за пирожки, то есть за сконы, приниматься.

Носи короткие штанишки

Наверное, многие удивлялись, видя на фотографиях принца Джорджа постоянно в шортах. В любую погоду. Теплое пальтишко, шапочка, шарф и … шорты. Что за странности? Дело в том, что, согласно английским традициям, существует разница между взрослым и детским гардеробом. Конечно, для обычных детей уже таких правил не существует. Но маленький Джордж – не обычный ребенок. Он принц! По королевскому обычаю мальчики начинают носить брюки в возрасте восьми лет. Исключением стала свадьба дяди Гарри, где на официальной церемонии Его Высочеству позволили надеть штаны. Так что у Джорджа еще есть время пощеголять в шортиках на умиление всем.

Не ешь что попало!

Когда Уильям и Кейт ждали первого ребенка, бренд органического детского питания Plum подарил герцогине Корнуольской Камилле ящик с банками готового детского пюре – мол, порадовать малыша. Камилла, конечно, любезно приняла подарок, но королевский шеф-повар Даррен Макгрейди усомнился, что этот подарок попадет на стол к юному принцу. Действительно, зачем покупать детское питание, когда у королевы 20 личных поваров? Никто из королевских детей в жизни не пробовал магазинную еду.

По словам Макгрейди, первое, что попробовали Гарри и Уильям, было фруктовое пюре из сваренных на пару яблок и груш, которые дважды перетирали, чтобы убрать все комочки. Когда на кухне один повар готовит курицу, другой – овощи, а третий все это смешивает, о каком баночном питании может идти речь? Отдельный запрет – на фастфуд.

Срочно требуется няня

Известно, что воспитанием Джорджа, Шарлотты и маленького Луи Кейт занимается сама. Так же, как принцесса Диана занималась воспитанием Уильяма и Гарри. Но все равно в королевском штате есть няни и гувернантки, которые занимаются с их высочествами. Прежде чем нанять женщину на должность няни для королевского ребенка, семья отправляет ее на специальные курсы. Даже если у нее сто пятьсот дипломов, все равно придется закончить «курсы по воспитанию принцев и принцесс», на которых не только овладевают навыками общения с детьми, но также изучают правила безопасности, включая осторожное вождение и даже некоторые боевые искусства. Ну а вдруг в королевской песочнице придется кому сдачи давать!

Уроки сделал?

Как и все дети в Англии, королевские наследники ходят в школу. Раньше обучение преимущественно было домашним. Так, королеву Елизавету и ее сестру, принцессу Маргарет, обучала гувернантка Марион Кроуфорд, а принц Чарльз, как и его младшая сестра Анна и братья Эндрю и Эдвард, получили образование благодаря миссис Кэтрин Пиблз или, как они ее называли запросто, «Миспи».

Уильям и Гарри стали первым поколением членов королевской семьи, которые посещали отдельный детский сад и воспитывались вне дома. Дети Уильяма, маленький Джордж и Шарлотта, тоже учатся не на дому, а в школе. Правда, в частной. Королевские дети не посещают финансируемые государством школы, а начинают учиться в престижных частных школах. Ну должны же у них быть привилегии! Хотя никаких поблажек для наследников в школе нет: уроки, домашние задания, а не выполнил – родителей в школу.

Далее по схеме: средняя школа, колледж, университет. Высшее образование обязательно.

Хотя сейчас довольно популярно среди королевской семьи после окончания колледжа взять годик «на раздумье», попутешествовать, поработать, посмотреть жизнь. Так, Уильям обучался у валлийских гвардейцев в Белизе и трудился на британских молочных фермах, а Гарри работал на ранчо в Австралии и занимался волонтерской работой в Африке.

Да, принцами и принцессами рождаются, а образованными людьми становятся. И если вы до сих пор думали, что тем, кто живет во дворце, все дозволено, то ошибались. Если в твоих жилах течет королевская кровь, то это большая работа, и прежде всего над собой. Каждый в силах воспитать своего принца или принцессу. Главное, любить их. Ну и научить делать реверанс.

Подготовила Оксана Кеш