Теория заговоров

Кто «создал» COVID-19 и кому выгодна пандемия

Международное научное сообщество активно обсуждает версии искусственного происхождения нового патогена. Эту тему подогрело заявление заместителя главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзяня, который обвинил американских военных в том, что именно они распространили инфекцию в Китае. Постепенно стала известна информация о работе в Ухане двух крупнейших биолабораторий, в том числе спонсируемых американцами. Вопрос о том, откуда взялся «нулевой пациент», до сих пор остается открытым.

«Событие 201»

Удивительно, но еще октябре 2019 года Центр охраны здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс провели симуляцию эпидемии коронавируса. Испытание завершилось на этапе, когда через 18 месяцев с тех пор, как вирус был впервые обнаружен, он «убил» 65 миллионов человек и вызвал глобальный финансовый кризис. Фондовые рынки упали на 20-40%, а глобальный валовой внутренний продукт уменьшился на 11%. Вспышку смоделировали на условных «учениях» под названием «Событие 201».

Но еще интереснее то, что, как пишет The Mercury News, за пять лет до пандемии коронавируса основатель Microsoft Билл Гейтс на выступлении TED 2015 года предсказал, что мир столкнется с вирусом, и именно он, а не ядерный взрыв, станет глобальной катастрофой.

Мало кому известно, что недалеко от того продовольственного рынка, где был официально зарегистрирован первый случай появления коронавируса, находится Институт вирусологии Уханя – единственная официальная биолаборатория Поднебесной самого высокого уровня биобезопасности, которая, по словам американского сенатора Тома Коттона, «работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Кроме того, в Ухане есть и еще одна лаборатория – Wuxi Farmatechs Incorporated, которую официально спонсирует американский миллиардер Джордж Сорос.

Сбежавшая химера

По данным издания Nature News, до конца 2014 года работой над модификацией вируса, способного передаваться от летучей мыши к человеку, занимались ученые в Северной Каролине, США. Однако после того, как лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, прошел успешно, ученые забили тревогу о возможных непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. После этого правительство США наложило мораторий на некоторые виды исследований, и эксперименты начали активно проводиться уже в Китае.

И уже тогда китайский вирусолог Ши Чжэнли из уханьского Института вирусологии, который точно так же проводил опыты по изучению вируса у летучих мышей, предупредила о возможности появления опасных для людей штаммов вируса в результате их скрещивания. Это было как в 2015-м, так и в 2017 годах. А потом, в декабре 2019 года, группа китайских ученых во главе с Ши Чжэнли выявила первых больных новым коронавирусом в Ухане.

Позже ученые-биологи Ботао Сяо и Лей Сяо опубликовали отчет под названием «Возможные источники появления коронавируса 2019-nCoV», где заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется следствием экспериментов в двух местных лабораториях, где исследовали течение болезни у летучих мышей. Ученые отметили, что одна из лабораторий расположена всего в 280 метрах от пресловутого рынка. Об этом сообщает London Loves Business.

Что произошло? Биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей, для моделирования заражения человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей. В клетках человека этот вирус отлично размножается. Ученые были уверены, что он не способен заражать человека, и только опыт с пересадкой показал, что вирус летучих мышей SHC014 уже преодолел ключевые препятствия и научился проникать в клетки. И если бы не эксперимент, то об угрозе вируса SHC014 никто бы не узнал.

Американский врач-вирусолог Алан Кантвелл, автор книги «СПИД и доктора смерти: исследования происхождения эпидемии СПИДа» и «Голубая кровь: секретный план геноцида», основываясь на 107 протоколах лабораторных опытов, доказывает, что штамм коронавируса подвергался генетическим манипуляциям в военных лабораториях еще с 1996 года. Эти данные опубликованы на PubMed. Ученый достаточно быстро обнаружил, что вот уже более десятилетия генетики добиваются изменения начального генетического материала коронавируса для того, чтобы получить вирус-мутант с патогенным эффектом. По его мнению, «несанкционированные исследования могут привести к появлению опасной устойчивой формы, обладающей всеми характеристиками биологического оружия».

На самом ли деле вирус мог быть выращен и выведен «в люди» искусственно или его утечка была случайной? Но самое главное, кто за этим может стоять? Биологи и политологи рассматривают разные конспирологические гипотезы.

Хитрый Восток?

Как известно, без экспорта КНР автоматически ожидает экономический спад. При этом основные импортеры Поднебесной – это США и ЕС. Учитывая то, что пандемия в этих странах сейчас находится на пике, то экономике КНР придется очень трудно, так как она просто не рассчитана на существование без экспорта.

Китай столкнулся с первым существенным экономическим спадом за последние десятилетия. По оценкам экспертов, этот год станет для республики самым слабым с начала 1990-х.

Бывший директор Всемирного банка по Китаю Берт Гофман в интервью FT отметил, что услуги и потребление составляют более половины ВВП Китая. В результате китайская экономика оказывается более чувствительной к падению внутреннего спроса в результате пандемии и мер государственного контроля. Восстановить утраченные позиции в сфере услуг гораздо труднее, чем в сфере производства. По его мнению, по итогам первого квартала ВВП КНР покажет падение от –2 до –6,5%.

Несмотря на то, что сейчас эпидемия в Китае пошла на спад, пока нельзя говорить о восстановлении спроса на сырьевые товары. Возобновившие работу китайские компании сегодня сталкиваются не столько с проблемой предложения, сколько с проблемой спроса. Например, китайский импортер газа China National Petroleum Corp. объявил форс-мажор на весь импорт газа – из-за коронавируса в Китае настолько упало потребление голубого топлива, что госкомпания прекратила даже отбор газа из хранилищ.

Однако сегодня Китай может попробовать воспользоваться ценовой войной, развязанной ОПЕК, и пересмотреть долгосрочные контракты на нефть, говорят эксперты Bloomberg. Цена на фьючерсный контракт на нефть сорта Brent с начала текущего года серьезно снизилась. В этом плане КНР как крупнейший импортер нефти выиграл и может стать одним из ключевых катализаторов роста экономики.

На фоне истерии, связанной с коронавирусом, Китай всего за пару дней заработал десятки млрд долларов и вернул себе 30% акций собственных монополий. По данным NASDAQ, до этого момента часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам: американцам и европейцам. Что, в свою очередь, означало, что почти половина доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну КНР, а на счета европейских инвесторов. Из-за коронавируса в Ухане юань стал резко падать, однако Центральный банк ничего не предпринял, чтобы поддержать курс этой валюты.

Ходили даже слухи, что у Китая нет масок для борьбы с коронавирусом. Заявления Си Цзиньпина о том, что он защитит население, привели к резкому падению цен на акции технологических компаний, что вызвало цепную реакцию – акции стали выставляться на продажу, пока совсем не обесценились и не были выкуплены китайцами. Кроме того, от коронавируса выиграли и отдельные миллиардеры. Так, за неделю состояние десяти китайских миллиардеров выросло почти на $14,5 млрд: половина из них имеет бизнес в сфере здравоохранения.

Антиглобалисты-американцы?

Осенью прошлого года американский Центр по контролю и профилактике заболеваний нанял на работу большое количество специалистов по закрытию городов на карантин и блокадным мероприятиям – противовирусным и противогриппозным (эти объявления до сих пор висят на сайте). А в феврале китайский дипломат Чжао Лицзянь заявил, что американские военные завезли в Китай новый вирус, это произошло в октябре прошлого года во время Всемирных военных игр в Ухане.

Из-за коронавируса американская экономика переживает не лучшие времена, аналитики не исключают роста безработицы в разы, рецессии и веерных банкротств на фондовом рынке. Ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones за последние два месяца растеряли все, чем так гордился президент США Дональд Трамп. Пандемия и связанная с ней паника привели к тому, что эти два индекса пережили либо худшие дни за всю свою историю, либо с «черного понедельника» 1987 года. Единственное исключение – фармацевтические корпорации. Как и во всем мире, их акции значительно подорожали.

Несмотря на это, по мнению российского экономиста Михаила Делягина, США являются главным выгодоприобретателем на фоне коронавирусной истерии. «Сейчас одна американская «нога» сражается с другой, – сказал эксперт в интервью «КП». – Трамп воюет с глобалистскими элитами не на жизнь, а насмерть. Чтобы победить, ему нужно отрезать противников от ресурсов — «сдуть» мировую финансовую систему и разорвать глобальные экономические цепочки, что на наших глазах и происходит».

Также, по мнению некоторых экспертов, американцы взяли курс на максимальное продавливание национальных экономических интересов. Для этого им необходимо создать наименее выгодные условия для своих основных конкурентов – Китая и России, сделав невозможным их дальнейшее развитие. При этом ряд отраслей и ведущих компаний в США находится не в лучшем состоянии. Например, компания Boeing впервые с 1962 года в январе этого года не получила ни одного заказа, отсюда и ограничения возможностей других стран по производству авиалайнеров.

Кроме того, США опасаются технологического лидерства Китая. Программа Made in China 2025 и активность китайских компаний по освоению передовых технологий вызывают тревогу у Белого дома.

Одна из важных сфер, где Китай уже стал заметным игроком, – цифровые сети и телекоммуникации на собственной технологической и научно-исследовательской базе. Huawei, ZTE, China Unicom, China Mobile, CITIC Telecom – полноценные транснациональные корпорации, которые лидируют в том числе в технологической сфере. Ограничительные меры США для китайских технологических гигантов могут ударить по рынку сбыта и в долгосрочном периоде привести к снижению инновационной активности.

Взгляд атлантистов

О том, какие страны останутся в «выигрыше» после того, как закончится пандемия, свои прогнозы журналу Foreign Policy дали мировые эксперты. Они затронули отношения Китая, США и Евросоюза.

Стивен М. Уолт, профессор Центра международных отношений Роберта и Рене Бельфер в Гарвардском университете:

– Пандемия укрепит государство и усилит национализм. Правительства всех типов будут принимать чрезвычайные меры по преодолению кризиса, и многие не захотят отказаться от этих новых полномочий, когда кризис закончится. COVID-19 также ускорит переход власти и влияния с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали наилучшим образом, а Китай отреагировал хорошо после ошибок на раннем этапе. По сравнению с ними реакция в Европе и Америке была медленной и бессистемной, что еще больше запятнало ауру западного «бренда». Что не изменится, так это фундаментально конфликтная природа мировой политики. Мы увидим дальнейшее отступление от гиперглобализации. COVID-19 создаст менее открытый, менее процветающий и менее свободный мир. Сочетание смертельного вируса, неадекватного планирования и некомпетентного руководства поставило человечество на новый тревожный путь развития.

Кишоре Махбубани, научный сотрудник Азиатского исследовательского института Национального университета Сингапура, автор книги «Выиграл ли Китай?»:

– Пандемия принципиально не изменит глобальных экономических направлений. Она лишь ускорит уже начавшиеся изменения: переход от глобализации, ориентированной на США, к глобализации, более ориентированной на Китай. Почему эта тенденция будет продолжаться? Американское население утратило веру в глобализацию и международную торговлю. Соглашения о свободной торговле токсичны, как с президентом США Дональдом Трампом, так и без него. Напротив, Китай не потерял веру. У Соединенных Штатов есть два варианта. Если их главной целью является сохранение примата в мире, им придется участвовать в геополитическом соревновании с Китаем с нулевой суммой, как в политическом, так и в экономическом плане. Однако если целью является улучшение благосостояния американского народа, социальное положение которого ухудшилось, они должны сотрудничать с Китаем.

Шившанкар Менон, сотрудник отделений Института Брукингса в Индии и бывший советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха:

– Во-первых, коронавирусная пандемия изменит нашу политику, как внутри государств, так и между странами. Относительные успехи правительства в преодолении пандемии и ее экономических последствий обострят или ослабят проблемы безопасности и возникшую в последнее время поляризацию внутри обществ. В любом случае, правительство вернулось. Опыт показывает, что авторитаристы или популисты не справляются с пандемией. Действительно, страны, которые своевременно и успешно отреагировали на пандемию, такие как Корея и Тайвань, были демократическими государствами, а те, которыми руководят популистские или авторитарные лидеры, не справились с задачей. Во-вторых, это еще не конец взаимосвязанного мира. Сама пандемия является доказательством нашей взаимозависимости. Но во всех государствах уже происходит поворот вовнутрь, поиск автономии и контроль над собственной судьбой. Мы движемся к более бедному, зловещему и маленькому миру.

Джозеф С. Най-младший, профессор высшей школы Гарвардского университета, основатель теории неолиберализма в международных отношениях, автор термина soft-power:

– Американской державе понадобится новая стратегия. В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии национальной безопасности, ориентированной на конкуренцию между великими державами. COVID-19 показывает, что эта стратегия неадекватна. Даже если Соединенные Штаты одержат победу как великая держава, они не смогут защитить свою безопасность, действуя в одиночку. В отношении таких транснациональных угроз, как COVID-19 и изменение климата, недостаточно думать о власти Америки над другими странами. Ключом к успеху является также осознание важности власти вместе с другими. Каждая страна ставит на первое место свои национальные интересы; важный вопрос заключается в том, насколько широко или узко определены эти интересы. COVID-19 показывает, что нам не удается приспособить нашу стратегию к этому новому миру.

Ричард Н. Хаас, директор глобалистского Совета по международным отношениям – CFR:

– Я думаю, что коронавирусный кризис, по крайней мере, в течение нескольких лет, заставит большинство правительств обратиться вовнутрь, сосредоточившись на том, что происходит в пределах их границ, а не на том, что происходит за их пределами. Я ожидаю большего движения в сторону выборочной самообеспеченности (и, как результат, разрыва связей), учитывая уязвимость цепочки поставок; еще большего сопротивления крупномасштабной иммиграции; и снижения готовности или обязательств по решению региональных или глобальных проблем (включая изменение климата), учитывая предполагаемую необходимость выделения ресурсов на восстановление внутри страны и преодоление экономических последствий кризиса. Я ожидаю, что многие страны будут испытывать трудности с восстановлением после кризиса. Кризис, скорее всего, будет способствовать продолжающемуся ухудшению китайско-американских отношений и ослаблению европейской интеграции. В позитивном плане следует отметить некоторое скромное укрепление глобального управления общественным здравоохранением. Однако в целом кризис, коренящийся в глобализации, скорее ослабит, чем повысит готовность и способность мира к борьбе с ним.

Николас Бернс, профессор Гарвардской школы управления имени Кеннеди и бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Госдепартамента США:

– На сегодняшний день международное сотрудничество является крайне недостаточным. Если Соединенные Штаты и Китай, самые могущественные страны мира, не смогут отложить в сторону свою словесную войну за то, кто из них несет ответственность за этот кризис, и более эффективно руководить им, то авторитет обеих стран может быть значительно подорван. Если Европейский союз не сможет оказать более адресную помощь своим 500 млн граждан, то в будущем национальные правительства вернут себе больше власти в ущерб Брюсселю.