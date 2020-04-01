Принц Чарльз — один из самых успешных современных художников Великобритании

Доходы от продажи картин он направляет на благотворительность

Принц Чарльз выздоровел от коронавируса и теперь может вернуться к своему любимому хобби — рисованию. Наследника британского престола называют прекрасным акварелистом, хотя сам он считает себя «энтузиастом-любителем».

Чарльз начал рисовать в еще 1970-е годы, пишет Insider. Считается, что его вдохновил на это преподаватель живописи в частной школе Гордонстоун Роберт Уоддел. Картины принца Уэльского были впервые выставлены в Виндзорском замке в 1977 году вместе с акварельными работами королевы Виктории и герцога Эдинбургского, художника и дизайнера, по чьим эскизам были сделаны витражи в одной из часовен замка.

Работы принца снискали популярность в Соединенном Королевстве и за его пределами. В 2016 году газета The Daily Telegraph назвала Чарльза одним из самых успешных современных художников Великобритании. С 1997 по 2016 год он выручил £2 млн от продажи литографий своих картин. Деньги были направлены в благотворительный фонд принца, занимающийся проектами по охране памятников и объектов культурного наследия.

Принц Уэльский рисует свои картины на открытом воздухе и старается закончить их за один день, поэтому пользуется быстросохнущей акварелью. Его любимые места для рисования в Великобритании — это королевские резиденции Сандрингем и Балморал.