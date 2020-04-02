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Британку оштрафовали на £660 за нарушение карантина

Британку оштрафовали на £660 за нарушение карантина
Фото:123rf.com

Женщина отказалась идти на контакт с полицией

41-летняя жительница Йорка Мари Дину стала первым человеком, получившим серьезный штраф за нарушение карантина, пишет Metro News. Полицейские заметили женщину на центральном вокзале Ньюкасла в минувшие выходные. Она отказалась сообщать полицейским свое имя и причину нахождения на вокзале.

Магистратский суд города Северный Тайнсайд приговорил Мари Дину к штрафу в £660 за нарушение карантина и постановил возместить ущерб в размере £85 плюс £66 судебных издержек. По словам полицейского Шона О’Каллагана, они не хотели арестовывать женщину и до последнего пытались наладить диалог, но все было безуспешно. «Мы настоятельно рекомендуем всем оставаться дома: это замедлит распространение инфекции и спасет людям жизнь», — добавил О’Каллаган.

В марте этого года полицейские получили возможность выписывать штрафы от £60 до £1 тыс. за нарушение правил карантина, и некоторые из них начали злоупотреблять полномочиями. Полиция Дербишира стала использовать дроны для слежки за посетителями парка Peak District, полицейские Северного Йоркшира начали проверять водителей и допрашивать их о цели путешествия. Надзорные органы сочли эти меры слишком суровыми и попросили полицейских быть помягче.

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