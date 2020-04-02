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950 тысяч человек подали заявку на получение Universal Credit

950 тысяч человек подали заявку на получение Universal Credit
Фото:123rf.com

Британцы опасаются остаться без денег во время пандемии коронавируса

В марте правительство Великобритании объявило, что компенсирует наемным и некоторым самозанятым сотрудникам до 80% дохода на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на это, с 16 по 31 марта 950 тыс. человек подали заявку на получение пособия по программе Universal Credit, сообщает The Guardian.

Количество обращений начало расти после выступления Бориса Джонсона, который призвал граждан Великобритании по возможности работать из дома и ограничить общение во время эпидемии. Многие компании заявили, что в условиях полного карантина не смогут выплачивать заработную плату. 

Аналогичная ситуация наблюдалась во время финансового кризиса 2008 года. Тогда количество заявок на получение пособия по безработице выросло с 46 тыс. до 82 тыс. за год. В этом году из-за коронавируса количество заявок увеличилось на 500% — с 60 тыс. до 371 тыс. в неделю. В числе обратившихся — самозанятые граждане, которые не прошли по требованиям на получение помощи от правительства, и те, кто не может ждать три месяца до первых выплат.

Министерство труда и пенсий набрало 10 тыс. сотрудников, чтобы ускорить процесс рассмотрения заявок.

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