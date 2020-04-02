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Британский парламент может перейти на дистанционный режим работы

Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Депутаты продолжат самоизолироваться после пасхальных каникул

Из-за вспышки коронавируса британский парламент ушел на пасхальные каникулы на неделю раньше обычного — с 25 марта. Они должны продлиться до 21 апреля, однако спикер Палаты общин Линдси Хойл и группа оппозиционных депутатов настаивают на переходе на дистанционную работу, сообщает The Guardian.

Линдси Хойл обратился к лидеру Палаты общин Джейкобу Рис-Моггу с просьбой перевести заседания в видеоформат. «Парламент вернется на работу в разгар эпидемии. Продолжать собираться в одном помещении кажется мне неподходящим решением, и я хотел бы, чтобы срочные вопросы рассматривались дистанционно», — говорится в обращении спикера.

Линдси Хойла поддержали более ста оппозиционных депутатов — от Лейбористской партии, партии либерал-демократов и Шотландской национальной партии. 31 марта они направили письмо секретарю Палаты общин Джону Бенгеру, в котором заявили: «создать безопасную рабочую среду в Вестминстере не удастся», пишет BBC.

Лидер Палаты общин пообещал, что правительство рассмотрит все возможные варианты перехода на дистанционный режим к 21 апреля. «Парламент должен продолжать работу даже в такое беспрецедентное время», — отметил Рис-Могг.

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