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Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 1 апреля 2020 года

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 1 апреля 2020 года
Фото:123rf.com

Что происходит с визовыми центрами внутри страны и за ее пределами?  Работает ли иммиграционная апелляционная комиссия в разгар эпидемии?

Ответы на эти вопросы – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

По всем вопросам иммиг­ра­ци­­он­­ного и юридического харак­тера вы можете обратиться к специалистам нашей ком­па­нии. Мы обладаем 20-лет­ним опытом в об­ла­с­ти им­ми­­гра­ци­­­онного права и биз­нес-кон­сал­тинга. Будем рады видеть вас в качестве наших но­­вых кли­ентов и помочь разобраться во всех волнующих вопросах.

Law Firm Limited

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