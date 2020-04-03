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Бьюти-режим в самоизоляции

Бьюти-режим в самоизоляции
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Елена Стрелецкая elena@angliya.com @angliya_beauty

В самоизоляции самое время заняться своей красотой. Если вам не нужно постоянно включаться в рабочие видеозвонки, можно наносить маски в течение дня, и если вы соблюдаете карантин и не выходите из дома, доставайте все средства с кислотами и устройте курс обновления кожи. В конце дня не забудьте провести расслабляющий массаж с ароматными маслами.

Расслабляемся с японским ритуалом

от £21 за 10 мл – kyushi.co.uk

В переводе с японского Kyushi означает «пауза», и коллекция средств по уходу за кожей лица с одноименным названием, основанная на натуральных маслах и выжимках из растений, предназначена именно для такого медленного ритуала.

Kyushi – это идеально сбалансированная коллекция из трех ароматических масел для лица, специально созданных для ухода за кожей в сезон изменений, климатических или эмоциональных. В коллекции масла с апельсином и нероли; жасмином, лавандой и кедровым деревом; ромашкой и бессмертником.

Способ нанесения масел не менее важен, это – японский ритуал, уделите себе несколько минут: разогрейте в ладонях три капли масла, поднесите к носу и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, затем нанесите масло на лицо, шею и зону декольте.

Устраиваем салон на дому

£189.99 – crystalclear.co.uk

Новый прибор для проведения процедур на дому от знаменитой косметической компании Crystal Clear – Chopstick Facial – всего за 60 секунд ежедневного применения дает отличные результаты!

Действие прибора: более упругая, подтянутая кожа, мгновенное уменьшение отечности в области вокруг глаз, разглаживание морщин, интенсивное увлажнение кожи.

Вся прелесть в том, что вы можете пользоваться двумя ультразвуковыми приборами – палочками, одновременно работая на левой и правой сторонах лица. В наборе также специальные насадки для зоны под глазами – с их помощью можно быстро охладить, разгладить кожу и уменьшить отечность. Важно, что пользоваться прибором действительно просто: никаких сложных инструкций по применению, все, что нужно делать, это водить «палочками» вверх и на внешнюю сторону лица (направление от носа к уху), шеи и декольте. Дополнив этот режим специальной сывороткой, чтобы усилить ее действие и помочь ингредиентам проникнуть в глубокие слои кожи.

Запатентованный аппарат работает по принципу звуковой вибрации, благодаря действию которой происходит стимуляция и подтяжка лицевых мышц. При плавном его скольжении по коже выделяется небольшое количество сыворотки, что дает мощное увлажнение – прибор усиливает ее действие и помогает ингредиентам проникнуть в глубокие слои кожи. Получаем двойной эффект от процедуры: звуковые волны посылают сообщения в нервные окончания, заставляя мышцы сокращаться, что стимулирует подтягивание и укрепление мышц лица; одновременно гиалуроновая кислота действует на кожу как магнит, обеспечивая мгновенное увлажнение. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота глубоко проникает в кожу, буквально заполняя ее влагой и сглаживая морщины.

Боремся с пигментацией

£35 за 30 мл labo-svr.com

Сыворотка SVR CLAIRIAL Serum борется с гиперпигментацией и помогает вернуть коже сияние. Обещанный результат – заметное уменьшение темных пятен на коже – можно получить всего за две недели регулярного использования. В ее состав входит мощный комплекс активных компонентов: депигментирующий комплект, 2% стабилизированного витамина С, высокомолекулярная гиалуроновая кислота.

Микропилинг 

£20 – filorga.com

Реоксигенирующий лосьон-микропилинг Oxygen Peel от FILORGA. Лосьон мягко отшелушивает кожу, восстанавливает процессы оксигенации благодаря способности биомиметических полисахаридов захватывать кислород. В результате регулярного использования кожа выглядит сияющей и увлажненной. Использовать лосьон рекомендуется вечером, после очищения кожи и перед нанесением сыворотки и крема.

Основные ингредиенты:

микропилинг-коктейль: гликолевая, фитиновая, лимонная, салициловая, миндальная кислоты, глюконолактон — обладают отшелушивающим действием, уменьшают размер пор и уменьшают морщины;

чистая гиалуроновая кислота и комплекс NCTF — восстанавливают кожу и заполняют морщины;

полисахариды — повышают оксигенацию клеток и поддерживают сияние кожи.

Увлажняем кожу с гиалуроновой кислотой

£10  –  filorga.com

Маска для интенсивного увлажнения FILORGA Hydra Filler Mask  пропитана концентрированной сывороткой с гиалуроновой кислотой, восстанавливает обезвоженную кожу всего за 15 минут.

Восстанaвливаем волосы

£55 – lookfantastic.com

Этот уникальный комплекс Complex Energising от Leonor Greyl в ампулах помогает остановить выпадение волос, стимулировать их рост и восстановить кожу головы. Эффективная борьба с выпадением возможна благодаря целому ряду натуральных компонентов, которые представлены в составе.

Комплекс не просто эффективно борется с выпадением, но и возвращает энергию ослабленным локонам, а также стимулирует кровообращение, успокаивает и улучшает оксигенацию кожи головы, обеспечивая волосам красивый здоровый вид. Leonor Greyl Complexe Energisant содержит большое количество натуральных аминокислот и олигоэлементов, а также коллаген и питательные компоненты. Натуральные ингредиенты полезны для кожи головы и волос, возвращают им жизненную силу, омолаживающе действуют на ткани кожи головы. Активные компоненты Leonor Greyl Complexe Energisant: витамин В2, аминокислоты, коллаген, экстракт дрожжей, олигоэлементы, экстракт мимозы. При значительном выпадении волос рекомендуют использовать 2-3 раза в неделю в течение трех месяцев. Можно использовать каждый день в зависимости от степени выпадения волос. Средство нужно нанести на корни волос и легкими массирующими движениями втереть в кожу головы.

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