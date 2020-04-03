Более четверти компаний планируют сокращение штата из-за коронавируса

Только 5% фирм продолжают набирать сотрудников

Эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу британских компаний, пишет газета The Evening Standard со ссылкой на исследование Управления национальной статистики (ONS).

Представители ведомства опросили 3624 фирмы: 45% из них сообщили о снижении товарооборота за период с 9 по 22 марта. 27% готовятся к сокращению штата в ближайшее время и лишь 5% продолжают набирать работников.

46% компаний перевели часть сотрудников на удаленную работу, 30% сократили рабочие часы. Ценообразование почти не изменилось: 68% фирм продают товары по той же цене, что и до начала пандемии. Однако 60% отметили, что объем торговли снизился.

Британская торговая палата опубликовала исследование, проведенное с 25 по 27 марта. По этим данным, 44% британских компаний отправит сотрудников в вынужденный отпуск. Ранее министр финансов Риши Сунак объявил, что предприятия могут подать заявку на грант до £2,5 тыс. в месяц, чтобы покрыть 80% заработной платы тех работников, за которыми сохранены рабочие места. Подобные меры будут дейстовать и для самозанятых, чей доход не превышает £50 тыс. в год.