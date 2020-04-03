Число погибших в Великобритании превысило 3,5 тыс. человек

Елизавета II выступит с обращением к нации в связи с пандемией коронавируса в воскресенье, 5 апреля, сообщает BBC. Трансляция обращения начнется в 20:00 по местному времени. Корреспондент BBC по делам королевской семьи Николас Уитчелл сообщил, что решение о выступлении было принято после переговоров с Даунинг-стрит.

За 68 лет правления Ее Величество обращалась к нации с экстренным сообщением всего три раза: в 1991 году — во время войны в Персидском заливе, в 1997 году — перед похоронами принцессы Дианы и в 2002 году — после смерти своей матери.

На 2 апреля количество погибших от коронавируса увеличилось с 2921 до 3605 человек — это самый большой прирост с начала эпидемии в Великобритании. Всего в стране зафиксировано 38 тыс. случаев заражения Covid-19. В марте королева выпустила письменное обращение, в котором поблагодарила ученых, врачей и сотрудников экстренных служб за самоотверженность, а также призвала граждан сплотиться.

3 апреля принц Чарльз по видеосвязи официально открыл новую больницу NHS Nightingale для заразившихся коронавирусом, а премьер-министр Борис Джонсон сообщил о продлении самоизоляции: у него сохраняется высокая температура.