Можно ли вызвать сантехника на дом во время карантина?

Что делать, если в самоизоляции сломался кран или засорились трубы?
Электрики, сантехники и разнорабочие в Великобритании продолжают выполнять работы по дому, несмотря на карантин. Министр жилищного хозяйства Роберт Дженрик разрешил домовладельцам и арендаторам приглашать их к себе при условии соблюдения следующих правил предосторожности:
– при выполнении ремонтных работ избегать физического контакта, соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра;
– не касаться глаз, носа и рта немытыми руками, кашлять и чихать только в салфетку;
– после ухода специалиста продезинфицировать поверхности, в особенности дверные ручки и выключатели, затем тщательно вымыть руки с мылом.
Если в доме кто-то болеет коронавирусом и находится на самоизоляции, проводить технические работы нельзя. Исключение составляют серьезные поломки, угрожающие здоровью человека или состоянию дома — неисправность котла, прорыв труб и протечки. Если работник подозревает у себя коронавирус, ему необходимо воздержаться от посещения клиентов.
Специалисты сайта по продаже недвижимости rightmove.co.uk просят людей не вызывать сантехников или электриков на дом сразу, а попытаться обрисовать проблему по телефону, созвониться через Skype, FaceTime или Google Hangouts. Возможно, специалист подскажет решение удаленно.
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