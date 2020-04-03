Можно ли вызвать сантехника на дом во время карантина?

Что делать, если в самоизоляции сломался кран или засорились трубы?

Электрики, сантехники и разнорабочие в Великобритании продолжают выполнять работы по дому, несмотря на карантин. Министр жилищного хозяйства Роберт Дженрик разрешил домовладельцам и арендаторам приглашать их к себе при условии соблюдения следующих правил предосторожности:

– при выполнении ремонтных работ избегать физического контакта, соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра;

– не касаться глаз, носа и рта немытыми руками, кашлять и чихать только в салфетку;

– после ухода специалиста продезинфицировать поверхности, в особенности дверные ручки и выключатели, затем тщательно вымыть руки с мылом.

Если в доме кто-то болеет коронавирусом и находится на самоизоляции, проводить технические работы нельзя. Исключение составляют серьезные поломки, угрожающие здоровью человека или состоянию дома — неисправность котла, прорыв труб и протечки. Если работник подозревает у себя коронавирус, ему необходимо воздержаться от посещения клиентов.

Специалисты сайта по продаже недвижимости rightmove.co.uk просят людей не вызывать сантехников или электриков на дом сразу, а попытаться обрисовать проблему по телефону, созвониться через Skype, FaceTime или Google Hangouts. Возможно, специалист подскажет решение удаленно.