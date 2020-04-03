В больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса

Точность теста — 98,7%

В британских больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса, позволяющие определить наличие инфекции за 90 минут, сообщает Sky News. Это стало возможным благодаря миллиардеру и филантропу Крису Хону, который пожертвовал £2,3 млн на производство оборудования.

Портативные аппараты Samba II были разработаны дочерней компанией Кембриджского университета Diagnostics for the Real World и одобрены Службой общественного здравоохранения Англии (PHE). По результатам исследования, точность прибора составляет 98,7% — изначально его планировали использовать для диагностики ВИЧ. «Я очень доволен результатами проверки Samba II. Точность результатов сравнима с полноценной лабораторной диагностикой», — заверил сотрудник лаборатории клинической микробиологии PHE Мартин Керран.

Мазки со слизистых носа и рта пациента загружаются в прибор, который ищет в них следы генетического материала вируса. Предыдущие тесты выявляли наличие инфекции примерно за сутки, а Samba II сделает это за полтора часа. На этой неделе в больницу Addenbrooke’s Hospital в Кембридже уже привезли десять аппаратов Samba II. Еще около сотни появятся в больницах по всей стране.