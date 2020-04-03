﻿﻿﻿﻿﻿

В больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса

В больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса
Фото:123rf.com

Точность теста — 98,7%

В британских больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса, позволяющие определить наличие инфекции за 90 минут, сообщает Sky News. Это стало возможным благодаря миллиардеру и филантропу Крису Хону, который пожертвовал £2,3 млн на производство оборудования.

Портативные аппараты Samba II были разработаны дочерней компанией Кембриджского университета Diagnostics for the Real World и одобрены Службой общественного здравоохранения Англии (PHE). По результатам исследования, точность прибора составляет 98,7% — изначально его планировали использовать для диагностики ВИЧ. «Я очень доволен результатами проверки Samba II. Точность результатов сравнима с полноценной лабораторной диагностикой», — заверил сотрудник лаборатории клинической микробиологии PHE Мартин Керран. 

Мазки со слизистых носа и рта пациента загружаются в прибор, который ищет в них следы генетического материала вируса. Предыдущие тесты выявляли наличие инфекции примерно за сутки, а Samba II сделает это за полтора часа. На этой неделе в больницу Addenbrooke’s Hospital в Кембридже уже привезли десять аппаратов Samba II. Еще около сотни появятся в больницах по всей стране.

profile-sample2
Елизавета II выступит с обращением к нации в связи с пандемией коронавируса
03-04-2020
profile-sample2
Можно ли вызвать сантехника на дом во время карантина?
03-04-2020
profile-sample2
В больницах появятся приборы для экспресс-диагностики коронавируса
03-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.