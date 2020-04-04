Коронавирус и иммиграционная система Британии на 3 апреля 2020 года

Будет ли продлен вид на жительство в разгар эпидемии? В каком режиме работают визовые центры? Правда ли, что работодатели могут понизить зарплату сотрудников на спонсорских визах?
Ответы на эти вопросы и другие иммиграционные новости – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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