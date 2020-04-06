Елизавета II выступила с официальным обращением к нации

«Вместе мы преодолеем эту болезнь», — подчеркнула королева Великобритании

5 апреля Елизавета II впервые выступила с официальным обращением к нации в связи с эпидемией коронавируса, пишет BBC. «Мы вместе боремся с этой болезнью, и если сумеем сохранить единство и решительность, то преодолеем ее», — заявила королева Великобритании.

Она также призвала граждан не падать духом и смотреть в будущее без страха. «Я надеюсь, что в будущем мир будет гордиться тем, как мы ответили на этот вызов. И те, кто придут нам на смену, скажут, что наше поколение было таким же сильным, как и другие», — сказала Елизавета II. «И хотя нам многое предстоит испытать, лучшие дни впереди, — добавила она. — Мы снова будем с нашими друзьями и семьями, мы встретимся снова». В своей речи королева упомянула фразу из песни времен Второй мировой войны We’ll meet again, которую исполняла Вера Линн.

Королева поблагодарила врачей, которые борются с болезнью, а также всех британцев, соблюдающих самоизоляцию. Кроме того, ей понравился флэшмоб в поддержку NHS, когда местные жители хлопали медработникам из окон, балконов или стоя во дворе.

Речь королевы была записана в Виндзорском замке. В помещении, где велась запись, присутствовал только один оператор в защитном костюме. Остальные члены съемочной группы находились в другой комнате, чтобы не подвергать жизнь монарха опасности.

