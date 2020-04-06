Карантин позволил обновить «зебру» на Abbey Road

Коммунальные службы воспользовались отсутствием туристов

Каждый год сотни туристов толпятся возле пешеходного перехода на Abbey Road в Лондоне, который увековечили на обложке своего альбома легендарные The Beatles. Каждый стремится пройтись по нему, воображая себя одной из звезд ливерпульской четверки.

Однако для большинства британцев переход — это самая обычная «зебра», которую, как и любой переход, необходимо периодически обновлять. Обычно это практически невозможно сделать из-за туристов, однако в этом году на помощь коммунальным службам пришел… карантин!

23 марта Борис Джонсон обязал жителей города не выходить из дома без особой необходимости, а на следующий же день рабочая бригада Вестминстерского муниципалитета обновила краску на переходе. По словам рабочих, они держали необходимую дистанцию и тщательно мыли руки. Новость появилась на развлекательном портале TimeOut London, который на время карантина сменил название на TimeIn.

Сложно сказать наверняка, когда снимут карантин в Великобритании и других странах мира, но знаменитая «зебра» теперь обновлена и ждет новых туристов, которые наверняка захотят пройтись по ней снова и снова.