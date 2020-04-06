Количество смертей от коронавируса в Европе немного уменьшилось

Однако о прохождении пика заболевания говорить рано

Количество смертей от коронавируса в некоторых странах Европы немного уменьшилось, сообщает Metro. С 5 по 6 апреля в Испании зафиксировано 674 летальных исхода — впервые за неделю цифра упала ниже 800. Всего от Covid-19 в стране погибли 12 тыс. человек. Количество выявленных заражений снизилось с 7 тыс. до 6 тыс. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна «начинает видеть свет в конце туннеля», однако настоял на продлении карантина до 26 апреля.

3 апреля в Италии умерло 766 человек, 4 апреля — 681, 5 апреля — 525. Всего от Covid-19 в стране погибли более 15 тыс. человек. Количество выявленных заражений увеличилось со 124 тыс. до 129 тыс. Министр здравоохранения Роберто Сперанца выступает за продолжение тестирования. Несмотря на спад в количестве смертей, Италия пока не собирается снимать карантин.

Смертность снизилась и во Франции: с 588 до 441 человека за сутки. В настоящее время от вируса погибли 7,5 тыс. человек, а крупнейший продовольственный рынок страны, находящийся под Парижем в Ренжи, переоборудовали в морг.

Количество зараженных в Германии немного уменьшилось: с 6174 до 6082 человек за сутки. Смертность в стране по-прежнему небольшая по сравнению с другими странами — 1150 человек. Однако канцлер Германии Ангела Меркель раздумывает о продлении карантина до 19 апреля.