Неизвестные подожгли несколько вышек 5G в Великобритании

Полиция связывает это с фейковыми новостями о взаимосвязи 5G и Covid-19

Неизвестные злоумышленники подожгли вышки 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Меллинге близ Мерсисайда, сообщает The Guardian. По мнению полиции, преступления связаны с теорией заговора о взаимосвязи технологии 5G и вируса Covid-19. Регулятор СМИ Ofcom заявил, что внимательно мониторит сайты на предмет появления фейковой новости, однако ее уже успели распространить в WhatsApp, Nextdoor, «Фейсбуке» и «Твиттере».

Выступая на ежедневном брифинге по коронавирусу 4 апреля, секретарь кабинета министров Майкл Гоув назвал слухи «опасной чепухой». Медицинский директор NHS England профессор Стивен Поуис также раскритиковал фейковую теорию. «Я возмущен тем, что люди атакуют инфраструктуру, которая необходима нам в разгар эпидемии. Это просто отвратительно!» — добавил Поуис.

«Данная теория ничем не обоснована, и достоверных доказательств связи между 5G и коронавирусом нет. Повреждение сотовых вышек или нанесение вреда работнику станции недопустимы», — заявили в министерстве по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

Международные эксперты по проблемам радиации неоднократно давали понять, что новая технология не представляет опасности для человека. Они также отметили, что коронавирус распространился во многих странах и без покрытия 5G, таких как Иран.