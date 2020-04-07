﻿﻿﻿﻿﻿

26 тысяч добровольцев примут участие в сборе урожая в Великобритании

26 тысяч добровольцев примут участие в сборе урожая в Великобритании
Фото:123rf.com

Из-за коронавируса страна лишилась сезонных мигрантов

Десятки тысяч мигрантов ежегодно приезжают собирать урожай в Великобританию, однако в этом году из-за распространения коронавируса и запрета международных полетов стране придется справляться собственными силами, пишет Metro.

Рекрутинговые компании Fruitful Jobs, HOPS и Concordia объявили о наборе добровольцев, которые помогут собрать фрукты и овощи, не дав им пропасть. На призыв откликнулись уже более 26 тыс. человек — от обычных фрилансеров и волонтеров до людей, временно оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса. «Мы сможем поддержать наших фермеров и обеспечить их рабочей силой в напряженный период с мая по август», — заявила специалист Fruitful Jobs Рейчел Хаббард.

Желающих оказалось так много, что некоторым из них пришлось отказать. Компании поблагодарили всех добровольцев за поддержку и быстрый отклик, однако заявили, что отчаиваться не стоит — если рабочих рук не хватит, с волонтерами обязательно свяжутся позднее.

Правительство не запрещает оставшимся без работы сотрудникам искать работу на время пандемии, однако они должны уведомить об этом прежнего работодателя и быть готовы в любой момент вернуться на предыдущее место.

profile-sample2
Лучшие районы для жизни в Лондоне
07-04-2020
profile-sample2
26 тысяч добровольцев примут участие в сборе урожая в Великобритании
07-04-2020
profile-sample2
Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии
07-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.