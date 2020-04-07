26 тысяч добровольцев примут участие в сборе урожая в Великобритании

Из-за коронавируса страна лишилась сезонных мигрантов

Десятки тысяч мигрантов ежегодно приезжают собирать урожай в Великобританию, однако в этом году из-за распространения коронавируса и запрета международных полетов стране придется справляться собственными силами, пишет Metro.

Рекрутинговые компании Fruitful Jobs, HOPS и Concordia объявили о наборе добровольцев, которые помогут собрать фрукты и овощи, не дав им пропасть. На призыв откликнулись уже более 26 тыс. человек — от обычных фрилансеров и волонтеров до людей, временно оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса. «Мы сможем поддержать наших фермеров и обеспечить их рабочей силой в напряженный период с мая по август», — заявила специалист Fruitful Jobs Рейчел Хаббард.

Желающих оказалось так много, что некоторым из них пришлось отказать. Компании поблагодарили всех добровольцев за поддержку и быстрый отклик, однако заявили, что отчаиваться не стоит — если рабочих рук не хватит, с волонтерами обязательно свяжутся позднее.

Правительство не запрещает оставшимся без работы сотрудникам искать работу на время пандемии, однако они должны уведомить об этом прежнего работодателя и быть готовы в любой момент вернуться на предыдущее место.