Премьер-министра не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких

Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии, сообщает BBC. Он был переведен туда в качестве меры предосторожности: на одиннадцатый день болезни у премьер-министра сохраняются температура и кашель.

По сообщению Майкла Гоува, Джонсон находится в сознании и получает кислород, однако его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На время отсутствия премьер-министра его обязанности исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, правительство будет действовать по разработанному Борисом Джонсоном плану. Ее Величество Елизавету II регулярно информируют о состоянии премьер-министра.

Мировые лидеры пожелали Джонсону скорейшего выздоровления, среди них — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент России Владимир Путин. К пожеланиям присоединились и британские политики: первый министр Шотландии Никола Стерджен, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, мэр Лондона Садик Хан, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер и лидер лейбористов Кир Стармер.

По данным министерства здравоохранения, в Великобритании зафиксировано 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5373 человека скончались.