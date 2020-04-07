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Британцы хотят поддержать Бориса Джонсона аплодисментами

Британцы хотят поддержать Бориса Джонсона аплодисментами
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Хэштег #ClapforBoris набирает популярность в социальных сетях

Вечером 6 апреля Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии больницы St Thomas’ Hospital. Состояние премьер-министра стабильное, он получает кислород, но не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пользователи «Твиттера» решили поддержать Джонсона аплодисментами — хэштег #ClapforBoris набрал популярность и вошел в тренды социальной сети, сообщает The Evening Standard. Они призвали всех выйти на балконы, во двор или встать к окну и похлопать премьер-министру сегодня в 20:00 — так же, как они делали в прошлый четверг, выразив признательность работникам NHS. «Сделайте это, даже если ваши политические взгляды отличаются», — писали в «Твиттере». Кто-то назвал Бориса Джонсона символом нынешней эпидемии.

Противники идеи уверены, что это отвлечет внимание от работников NHS, которые сражаются за человеческие жизни. Некоторые пользователи пожелали премьер-министру здоровья в реплаях под его сообщениями, но решили не хлопать.

Тем временем Кабинет министров лишился еще одного человека: в самоизоляцию решил уйти помощник премьер-министра Майкл Гоув. Это решение он принял после того, как коронавирус обнаружили у членов его семьи.

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