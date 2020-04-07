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Лучшие районы для жизни в Лондоне

Лучшие районы для жизни в Лондоне
Фото:123rf.com

В этом году лучшим признан Victoria Park

Многие переезжают в Лондон по работе или учебе. Город большой, сориентироваться в нем сложно, а найти хороший для жизни район — еще сложнее. Газета The Sunday Times помогает ориентироваться, составляя ежегодный рейтинг лондонских районов. Авторы оценивают качество недвижимости, наличие школ, парков, магазинов и транспортную инфраструктуру.

В этом году рейтинг возглавил район Victoria Park в восточном Лондоне — за прекрасное транспортное сообщение, качество воздуха и близость к парку. Школы района высоко оценил британский регулятор в сфере образования Ofsted, сообщает портал My London.

В предыдущие годы список возглавляли:

2019 – Isle of Dogs, East London

Самый лучший вариант для тех, кто работает в офисах Canary Wharf. Несмотря на близость к деловому центру, в районе можно отдохнуть и полюбоваться природой в парке Millwall Park. Сам Canary Wharf предлагает множество развлечений, включая магазины, кинотеатры, бары и рестораны.

2018 – Bermondsey, South East London

Один из самых оживленных районов столицы, Бермондси знаменит своими торговыми центрами, барами, ресторанами, художественной галереей White Cube и Музеем моды и текстиля. Ofsted положительно оценивает местные школы.

2017 – Peckham, South East London

Один из самых оживленных уголков Лондона привлекает всех без исключения: здесь селятся студенты колледжа Голдсмитс, многодетные семьи и приезжие специалисты. Для любителей пошуметь есть бары и пабы, для тех, кто предпочитает тишину и комфорт — Peckham Rye Park.

2016 – Fitzrovia, Central London

Район не имеет четких границ и охватывает несколько улиц: Euston Road, Oxford Street, Great Portland Street и Tottenham Court Road. Отличительная особенность района — близкое расположение станций метро (Great Portland Street, Oxford Circus, Tottenham Court Road), парков (Hyde Park и Regent’s Park), а также многочисленных музеев и театров.

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