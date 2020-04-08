Героический карантин

Маленькая деревня Им (Eyam) в графстве Дербишир, что в 50 км на юго-восток от Манчестера, насчитывает порядка 900 жителей и ничем особенным не отличается. Однако история этой деревни стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее.

Туристов обязательно проведут по межевой черте XVII века, которая одно время являлась границей жизни и смерти, переступить которую не отважился бы никто из здравомыслящих людей. Тогда в деревне Им разыгралась страшная трагедия, которая одновременно смогла показать миру пример героического самопожертвования и борьбы со смертельной угрозой.

Чумной Лондон

В 1664-1666 годах в Европе бушевала страшная эпидемия бубонной чумы. Не обошла она и Британские острова. Смертельную болезнь завезли с континента по морю. Первыми ее жертвами стали жители пригородов Лондона, а вскоре всю столицу охватила эпидемия.

Умирало огромное количество людей, помощи ждать было неоткуда. Считается, что погибло четверть населения столицы – порядка 100 тыс. человек. Остановить Черную смерть смог лишь катастрофический пожар в Лондоне, огонь которого уничтожил целые кварталы. Выгоревшие районы плотной застройки были главными очагами распространения инфекции.

Смертельная посылка

В отдаленную деревушку Им страшное заболевание пришло вместе с посылкой из Лондона. Летом 1665 года местный портной Александр Хэдфилд заказал ткань для пошива одежды. Его подмастерье Джордж Викарс стал первой жертвой чумы в деревне. Дело в том, что в рулоне ткани прятались чумные блохи…

Вскоре заболела и умерла вся семья портного, и местные жители поняли, что в их деревню пришла беда. Каких-либо действенных способов лечения заболевания тогда не было. Чума и смерть были синонимами. Большинство заболевших умирали спустя несколько дней.

Средневековая самоизоляция

При появлении чумы в населенном пункте возникала паника. Для человека естественно как можно быстрей бежать от опасности. Узнавшие о заболевании люди в то время сразу покидали зараженную территорию, но тем самым способствовали дальнейшему распространению заразы и многократному увеличению смертей.

Деревня Им могла стать очагом распространения чумы в графстве и за его пределами, но этого не произошло. Жители не стали разбегаться кто куда, а поступили иначе. Они остались в своих домах, тем самым практически обрекая себя на верную смерть, но спасая жизни других людей.

Отец Уильям и его жена

Принять такое трудное решение было не просто. Оно не возникло само по себе, а было инициативой местного священника Уильяма Момпессона. Видимо, он пользовался большим авторитетом среди жителей деревни, был человеком твердого характера и умел убеждать.

Священник остался вместе со своей паствой, не бросил людей в годину испытаний, словом божьим укреплял их. Он готов был пожертвовать собой. Единственное, чем рискнуть не смог, – жизнями своих детей. В самом начале эпидемии он отправил их к родственникам.

Жена пастыря Кэтрин отказалась уезжать. Она навсегда простилась с детьми и осталась рядом с мужем. Женщина почти год стоически переносила все испытания судьбы. Черная смерть обходила ее стороной, но на пике заболеваемости, в августе 1666 года, Кэтрин умерла.

Новая жизнь

Вскоре после смерти Кэтрин эпидемия пошла на спад. Осенью болезнь отступила. Она продержала в страхе и отчаянии людей долгих 14 месяцев. За это время деревня пришла в упадок. Многие дома стояли пустыми. На заброшенных полях остался неубранный урожай – его некому было собирать. Черная смерть унесла жизни 267 человек из 344-х.

Выжившим оставалось оплакивать умерших и начинать налаживать жизнь заново. Священник Уильям Момпессон был одним из немногих, кто пережил эпидемию. Он оказался стоек не только духом, но и телом. Во время эпидемии не прекращались церковные службы. Чтобы избежать заражения людей, их проводили на открытом воздухе возле храма.

Спасительные меры

Священник Момпессон являлся организатором карантина не только как духовное лицо. По его инициативе был разработан план, как пережить эпидемию.

На расстоянии около километра от деревни в полях были разложены межевые камни, ставшие границей, которую не имели права пересекать жители Има, а также кто бы то ни был извне. Здесь же, на камнях, проводился бесконтактный обмен продуктами и другими товарами.

Был заключен договор с графом Девонширским, который взялся обеспечивать деревню во время карантина. Посыльные из Чатсуорта оставляли все необходимое для жителей, те же, в свою очередь, клали монеты в специально выдолбленные углубления, вымоченные предварительно в уксусе, который в то время считался антисептиком.

Находиться в изоляции от окружающего мира жителям деревни пришлось больше года. На второе лето эпидемии пришелся максимум заболеваний и смертей. Жители не в состоянии были собрать урожай, так что без помощи извне начался бы голод и людей, переживших чуму, ждала бы смерть от истощения.

Вековая память

Выпавшие на долю жителей деревни испытания были ужасными. Им приходилось хоронить родных и близких. Причем нередко делать это все самим, без посторонней помощи, из-за опасения заразить других.

Эпидемия унесла у Элизабет Хэнкок жизни шестерых детей и мужа. Женщине самой пришлось их перетаскивать, рыть могилу и хоронить. До наших дней сохранилась надгробная плита, где выбиты имена семьи Хэнкок. На ней, как и на других подобных плитах, часто можно увидеть букетики простых полевых цветов – их приносят нынешние жители деревни и немногочисленные туристы.

Имена жителей деревни, жизни которых унесла страшная эпидемия, высечены на мемориальных досках на домах, которые сохранились с тех давних времен. Фактически эти люди принесли себя в жертву, ведь кто-то из них мог и спастись, если бы покинул деревню.

Но их жертвы не были напрасными. Деревня Им не дала распространиться чуме дальше на север острова. Лютая неизлечимая болезнь выдохлась, захлебнулась в бессилии здесь. Благодаря стойкости и самоотверженности простых людей чума отступила.

От Им – нам

В то время самоизоляция была единственно правильным решением, так как других реальных способов борьбы с эпидемиями не было. Понятие о возбудителях болезней, о методах лечения станет известно человечеству лишь в ХХ веке. До этого лечение заключалось в бессмысленных, а нередко вредных и опасных приемах.

И в наши дни локализация очагов заражения – одно из наиболее действенных мероприятий по борьбе с эпидемиями.

Сейчас весь мир борется с коронавирусом. Его не сравнить с чумой, но ежедневно от него гибнут люди, а вакцина против вируса еще не изобретена. Поэтому во многих странах вводится карантин. Он приносит массу неудобств. Кто-то пытается его обойти. Хотелось бы, чтобы благодаря этой истории таких людей стало меньше.

Подготовил Дмитрий Лысенко