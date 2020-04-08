Последние новости в области иммиграции от Law Firm Limited

Работа визовых центров Великобритании

Все визовые центры Великобритании внутри страны и за рубежом были закрыты на неопределенное время до следующего уведомления.

Все записи на прием, которые были сделаны заявителями внутри Великобритании, автоматически перенесли на шесть недель вперед в том же визовом центре и без взыскания дополнительной платы за это. При этом Home Office подчеркнул, это никак не скажется на рассмотрении визовых заявок заявителей по сути.

Что касается подачи на визы за пределами Великобритании, то во втором информационном бюллетене Home Office говорится, что с теми, кто записался на прием в уже закрытый визовый центр, следует связаться напрямую (связываться будут сами визовые центры). Тем, кто ожидает решения по уже поданной визовой заявке и хочет получить обратно свой паспорт, следует обратиться в компанию, управляющую данным визовым центром. Это либо TLScontact, либо VFS Global, в зависимости от страны и местонахождения визового центра.

Изменения по визовой категории Tier 1 «Предприниматель»

Home Office заявил, что людям с визой Tier 1 «Предприниматель», чей бизнес пострадал из-за эпидемии коронавируса, «больше не нужно нанимать по крайней мере двух сотрудников в течение 12 месяцев подряд».

Несколько нанятых сотрудников будет достаточно, хотя время нахождения сотрудников в отпуске не будет учитываться и засчитываться во время их работы в компании заявителя по визе.

Home Office также добавляет, что «если вы не смогли нанять персонал в течение всех 12 месяцев к моменту истечения срока действия вашей визы, вам будет разрешено временно продлить свой вид на жительство по этой визовой категории, чтобы дать вам время для выполнения этого иммиграционного требования».

Новые обязанности спонсора по визовым категориям Tier 2, Tier 4 и Tier 5

В обновленном руководстве от 3 апреля 2020 года Home Office добавил, что работодатели временно могут сократить зарплату спонсируемых сотрудников, то есть тех, кто находится на визах по категории Tier 2 или Tier 5 – до 80% от зарплаты или £2 500 в месяц в зависимости от того, какой показатель ниже.

Хотя это нигде не прописано, подразумевается, что если зарплата упадет ниже минимального уровня, спонсорство не будет отозвано, как это бы произошло в нормальной ситуации.

Подача онлайн-заявок на временное продление визы

Как уже ранее сообщалось, каждый может подать на продление своей визы в Великобритании до 31 мая 2020 года, если вы не сможете покинуть страну из-за ограничений на поездки или самоизоляции, связанной с коронавирусом (COVID-19).

Чтобы получить такое продление вида на жительство, желающие должны заполнить онлайн-форму.

Home Office заявил, что ответ придет в течение пяти рабочих дней с даты подачи такой заявки.

В связи с коронавирусом с 24 марта по 6 апреля 2020 года Home Office требовал, чтобы заявки на продление вида на жительство подавались в Центр иммиграционной помощи только по электронной почте (имейлу). Теперь это можно сделать с помощью онлайн-формы.

Необходимость продления рабочей визы категории Tier 2 для мигрантов

Как уже стало известно, Home Office объявил, что визы категории Tier 2 для граждан стран, не входящих в Европейский союз (ЕС) и работающих на систему NHS в битве против коронавируса, автоматически продлят на один год. После этого заявления главный исполнительный директор организации Tech Nation, назначенной Home Office для одобрения заявок на получение визы категории Global Talent Visa в области цифровых технологий, призвал Министерство внутренних дел продлить срок действия визы Tier 2 для работников, не являющихся гражданами ЕС и уволенных работодателем-спонсором в связи со вспышкой коронавируса.

Хотя Home Office смягчил иммиграционные правила для работодателей, спонсирующих мигрантов по визовой категории Tier 2, многим приходилось принимать трудное решение об увольнении работников, не являющихся гражданами ЕС. В результате визовых условий по категории Tier 2 виза будет действительна только 60 дней после того, как бывший работодатель мигранта уведомит Home Office об увольнении сотрудника.

При этом главный исполнительный директор Tech Nation Жерар Греч призвал Home Office продлить срок действия визы Tier 2 для мигрантов, уволенных из-за сокращений в связи с коронавирусом, на 18 месяцев.

В докладе, опубликованном компанией Information Age, Жерар Греч подчеркнул: «Уволенные владельцы виз категории Tier 2 должны получить продление виз на 18 месяцев, независимо от текущего статуса их занятости».

Жерар Греч также заявил, что продление виз категории Tier 2 для уволенных работников-мигрантов, «имеет решающее значение для того, чтобы лучшие кадры в области технологий остались в Великобритании».

По мнению экономических экспертов, из-за эпидемии коронавируса рабочие места в Британии могут потерять от сотен тысяч до миллионов человек. Если это так, то примерно 1,29 млн граждан, не являющихся гражданами ЕС и работающих в Великобритании – за исключением тех, кто работает в системе NHS, – сталкиваются с неопределенностью иммиграционного статуса при увольнении или перспективе увольнения в ближайшее время.