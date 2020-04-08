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Пассажиров автобусов в Лондоне будут запускать через среднюю дверь

Пассажиров автобусов в Лондоне будут запускать через среднюю дверь
Фото:123rf.com

Transport for London хочет обезопасить водителей на время пандемии

Общественный транспорт в Лондоне продолжает ходить, несмотря на карантин. Всего за время эпидемии в Великобритании от Covid-19 скончались четырнадцать работников общественного транспорта, девять из которых — водители автобусов, сообщает BBC.

Представители крупнейшего в Британии профсоюза работников общественного транспорта Unite остались недовольны нынешними мерами безопасности в автобусах. По их мнению, одной дезинфекции недостаточно для сохранения здоровья водителей. Члены профсоюза обратились к мэру Лондона Садику Хану с просьбой максимально оградить работников от пассажиров.

В ответ на их требования Transport for London предложила пропускать людей только через средние двери. Автобусы компании Abellio будут тестировать новый формат четыре недели. Кроме того, на стеклах возле сидений появятся специальные знаки, предлагающие пересесть подальше от водителя. На стекло, отделяющее работника транспортного средства, положат дополнительный защитный слой.

Пассажиропоток в Лондоне за время эпидемии снизился на 85% по сравнению с прошлым годом. Руководство TfL поблагодарило жителей города за сознательность и порекомендовало избегать часов пик тем, кто по-прежнему вынужден ездить на работу.

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