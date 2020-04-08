Скоро Пасха: рецепт заварного кулича на картофеле

День празднования Пасхи традиционно определялся в соответствии с календарем, в основу которого был положен девятнадцатилетний цикл солнца, день весеннего равноденствия был неизменным и всегда выпадал на 21 марта. И только в XVI веке священник Христофор Клавиус предложил другой календарь для определения Пасхи – григорианский, который и одобрила Католическая церковь. Однако православные христиане изменение не приняли и продолжили вести отсчет по юлианскому календарю. Поэтому уже более 400 лет православные празднуют Пасху в другое время, иногда разница может достигать полутора месяцев, но в этом году – всего одна неделя. Большинство христиан отметят Пасху 12 апреля, а неделей позже, 19 апреля наступит Пасха православная.

Многие наши читатели признались, что празднуют оба раза: сначала можно испечь булочки Hot Cross Buns и отправиться с детьми на «охоту за яйцами», или Easter Egg Hunt, а потом – испечь кулич и покрасить яйца, украсив их разными узорами. В самом деле, а почему бы и нет!

Приготовить кулич самостоятельно непросто, поэтому, вполне возможно, вам придется сначала испечь тренировочный. Рецептов существует множество, но мы попросили настоящего эксперта в этой области. Катерина Николаева, пекарь-кондитер и креативный директор chefclass.uk, испробовала накануне Пасхи все варианты куличей, но один ей особенно дорог.

«Заварной кулич на картофеле с апельсиновыми цукатами. Рекомендую ценителям мягкого и воздушного теста. Наши бабушки и прабабушки делали хлеб и булочки на картофеле. Помните? Я всего лишь решила сделать вкус кулича более насыщенным. Добавила шафран, цедру апельсина, кардамон, апельсиновые цукаты и ваниль. Ну и «причесала» кулич по-модному — вместо привычной сахарной глазури сделала миндальную. Такой обычно покрывают итальянцы свой знаменитый «панеттоне». Важный момент – не забудьте купить правильную муку. Я рекомендую «strong white». Удачи. Пусть будет больше вкусных и красивых куличей!»

Заварной кулич на картофеле с апельсиновыми цукатами

На 4 бумажные формы 117 x 100 (300 г)

Опара

Мука – 100 г

Молоко – 250 г

Сахар – 20 г

Дрожжи свежие – 18 г

Заварка

Картофель – 120 г

Вода – 130 г

Мука – 20 г

Масло – 75 г

Тесто

Мука – 450 г

Желток – 2 шт.

Сахар – 100 г

Соль – 3 г

Ванильный сахар иди экстракт ванили – 1 ст. л.

Кардамон – 1/4 ч. л.

Мускатный орех – 1/4 ч. л.

Шафрановая настойка – 1 ч. л.

Цедра одного апельсина

Апельсиновые цукаты – 130 г

Глазурь

Миндальная мука – 100 г

Сахарная пудра – 100 г

Яичный белок – 75 г

Крахмал – 10 г

Процесс приготовления

Молоко вскипятить, остудить до температуры 36-38 градусов. Соединить молоко, сахар, дрожжи, муку. Оставить на 15-20 минут для активации.

Заварка

Почистить, мелко нарезать картофель, залить водой, практически вровень, чтобы вода слегка покрывала картофель. Варить под крышкой на медленном огне до готовности. Воду не сливать, ее практически не останется. Растолочь картофель, добавить муку, масло, перемешать до однородной массы.

Опара

Добавить теплую заварку в дрожжевую смесь, размешать, оставить на 30 минут для брожения.

Тесто

В миску для миксера переложить дрожжевую смесь, желтки, сахар, муку с солью, ванильный сахар. Вымешивать на средней скорости около пяти минут насадкой «К» (весло).

Поменять насадку на крюк для теста и вымешивать на средней скорости 20 минут. Добавить цедру, ванильный сахар, кардамон, мускатный орех, шафрановую настойку, цукаты. Вымесить две минуты на низкой скорости.

Переложить тесто в контейнер накрыть пленкой. Брожение: два часа с одной обминкой через час.

Разделить тесто на четыре части. Аккуратно выдавить весь воздух. Подкатать в плотные шары. Выложить в формы. Расстаивать до тех пор, пока верхушка теста не будет на 0,5 см ниже края формы.

Для приготовления глазури нужно смешать все ингредиенты, переложить в кондитерский мешок, затем нанести глазурь на кулич в виде спирали, не доходя до края 1 см. Присыпать лепестками миндаля, апельсиновыми цукатами, сахарной пудрой и отправить выпекаться.

Выпекать первые 10 минут при температуре 150 градусов, после увеличить до 180 и выпекать еще 15 минут. Проверить, пропеклось ли тесто, можно на сухую палочку.

Фото из архива К.Николаевой

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(playinchoc.com)

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