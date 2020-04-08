Скачки Royal Ascot будут закрыты для публики

Организаторы не хотят рисковать здоровьем гостей

В этом году королевские скачки Royal Ascot должны пройти с 16 по 20 июня. Даже если британское правительство к этому времени снимет карантин, организаторы не допустят на мероприятие зрителей, сообщает газета Mirror. Если кто-то уже приобрел билеты, их можно сдать и получить деньги обратно.

«Мы приняли трудное, но неизбежное решение — закрыть Royal Ascot-2020 для общественности. Разумеется, это станет большим разочарованием для всех, кто планировал принять в них участие», — заявил исполнительный директор Ascot Гай Хендерсон.

При этом он допустил, что мероприятие может пройти в закрытом формате с одобрения правительства и служб общественного здравоохранения. «Это было бы в интересах наших уважаемых партнеров, поставщиков и телезрителей в Великобритании и за рубежом», — подчеркнул Хендерсон.

Из-за эпидемии коронавируса многие мероприятия в стране были отменены, а некоторые фирмы даже заявили о банкротстве. Однако, по мнению Хендерсона, ипподром Ascot переживет этот кризис и откроется в будущем.