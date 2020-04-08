Кладезь полезных веществ: три суперпродукта

Они полны витаминов и микроэлементов: семена чиа, ягоды годжи и алоэ. Чем эти три суперпродукта хороши, расскажем сегодня.
Семена чиа
Родина растения – Центральная и Южная Мексика, а также Гватемала, где оно произрастает на высотах более двух тысяч метров над уровнем моря. Сейчас оно культивируется также в Эквадоре, Боливии, Аргентине и Австралии. На протяжении многих столетий народы Латинской и Южной Америки (майя, ацтеки, инки) использовали семена чиа как основной и самый важный продукт питания наряду с кукурузой и фасолью. Первые упоминания о применении чиа относятся к 2600 году до нашей эры. Воины ацтеков во время всех своих походов и битв питались семенами чиа, что давало им силу и выносливость: всего одна ложка семян была достаточной пищей на целые сутки. Так было на протяжении многих столетий, пока нация ацтеков не была почти полностью уничтожена, государство разграблено, а посевы чиа полностью сожжены. Именно поэтому чиа исчезли почти на 500 лет, пока в результате специальной программы не были отысканы выжившие чудом их небольшие участки в малодоступных горных районах Мексики и Гватемалы.
Семена чиа содержат около 40% масла, 20% белков, в них много клетчатки, антиоксидантов и витаминов В3, В2, В1, жирной кислоты Омега-3, а также широкого спектра жизненно важных минералов, таких как кальций, железо, калий, цинк. Семена чиа содержат пищевые волокна: около 38% углеводов (30% нерастворимых волокон, 3% растворимой клетчатки, аминокислоты). Высокое содержание клетчатки и ее способность поглощения жидкости (в десять раз больше собственного веса) оздоравливают пищеварительную систему и способствуют снижению аппетита.
100 граммов семян чиа соответствуют:
– 545 мл молока в качестве источника кальция;
– 294 г овса в качестве источника клетчатки;
– 900 г апельсинов в качестве источника антиоксидантов;
-178 г бананов в качестве источника калия;
– 992 г лосося в качестве источника Омега-3;
– 216 г орехов в качестве источника магния;
– 400 г шпината в качестве источника железа.
Семена чиа способствуют повышению физической выносливости и улучшению общего состояния здоровья организма. Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые необходимы организму на всех этапах жизни, полностью покрывает необходимую потребность для организма. Омега-3 имеют огромное значение для правильной работы сердечно-сосудистой системы, участвуют почти во всех нервных, психических, двигательных процессах, являются компонентами клеточных мембран, способны предотвращать образование тромбов, снижают уровень холестерина, помогают снижению давления и стабилизации уровня сахара в крови.
Ягоды годжи
Годжи широко известна благодаря входящим в ее состав полезным микроэлементам: витаминов B, C, E, аминокислот Омега 3, 6, 9, лютеина, альфа-каротина, антиоксидантов. Последние представляют собой вещества, замедляющие окислительные процессы в организме и препятствующие образованию так называемых свободных радикалов, способствующих старению.
Ягоды годжи – это, конечно, не панацея от всех болезней и не ответ для мгновенного похудения, как пытаются утверждать некоторые назойливые интернет-продавцы. Тем не менее регулярное употребление плодов и продуктов на основе китайской дерезы (именно это и есть биологическое название ягоды годжи) поможет справиться с хронической усталостью, укрепит иммунитет, улучшит зрение, поспособствует похудению, поможет с проблемами сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.
По сути, ягоды годжи – это природный антиоксидант, содержание в них веществ, защищающих организм от свободных радикалов, гораздо выше, чем во многих других суперпродуктах.
Ягоды годжи являются источником:
– супероксиддисмутазы – самого мощного из известных на сегодняшний день антиокислительных ферментов, наибольшее содержание этого антиоксиданта обнаруживается в зародышах пшеницы и в ягодах годжи;
– флавоноидов – растительных фенольных соединений, способствующих нормализации пищеварительной функции, укрепляющих сосуды, препятствующих естественному старению кожи. Помимо ягод годжи флавоноиды присутствуют в зеленом чае, клубнике, айве, черешне, чернике, свекле;
– каротиноидов, в частности астаксантина – антиоксиданта, способствующего снижению уровня холестерина, предотвращающего возникновение холестериновых бляшек на стенках сосудов и, как следствие, защищающего организм человека от развития таких заболеваний, как атеросклероз и инсульт. Астаксантин содержится также в некоторых видах водорослей и в дрожжах.
Последние научные исследования показали, что в ягодах годжи также присутствуют необходимые для организма микроэлементы: цинк, калий, селен, магний, кальций, железо.
Алоэ
Гель, извлеченный из внутренней части листа алоэ, содержит много различных биологически активных веществ. Как показали исследования, именно полисахариды – глюкоманнаны, включая биополимер ацеманан, определяют его высокую биологическую активность и способствуют укреплению иммунитета, подавлению воспалительных процессов и обладают сильным антивирусным действием. Помимо полисахаридов растение содержит глюкозу, фруктозу, белки и почти все аминокислоты, включая комплекс незаменимых аминокислот, в которых остро нуждается наш организм, но сам их не синтезирует. Гель алоэ также богат витаминами В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е, холином, провитамином А, минералами и микроэлементами (более двадцати видов необходимых организму, включая Ca, Mg, K, Zn, Se, Mb, Si), и ферментами.
В составе сока алоэ присутствуют природные антисептики – салициловая кислота, фенол, сера, а также лупеол. В комплексе они обеспечивают хороший противовоспалительный эффект, а салициловая кислота обеспечивает еще и обезболивающий. В алоэ содержатся органические кислоты (холестерин, камферстерин и В-ситостерин), которые обеспечивают восстановление и питание верхнего слоя кожи – эпидермиса. Эти природные компоненты способны ускорить заживление ран и снять болевой синдром. Основное свойство, за которое так любят это растение ученые, – иммуностимулирующее. Специфические вещества, названные биостимуляторами, вырабатываются в листьях алоэ под воздействием низких температур и при отсутствии света. Основное их действие – это повышение защитных реакций организма в целом или на определенном участке, если экстракт алоэ применяется наружно.
Антрахиноны хорошо известны благодаря своему слабительному действию, а также способности уничтожать бактерии и вирусы. Антрахиноновый комплекс алоэ обладает обезболивающим действием. Сок алоэ содержит вещества, эффективные при хронических заболеваниях кожи, а также обладает высокой пищеварительной активностью. Он помогает безболезненному рассасыванию омертвевших тканей.
Сапонины обладают очищающими и антисептическими свойствами. Считают, что сапонины блокируют гормон, ответственный за «запуск» всех воспалительных реакций.
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