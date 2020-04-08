Кладезь полезных веществ: три суперпродукта

Они полны витаминов и микроэлементов: семена чиа, ягоды годжи и алоэ. Чем эти три суперпродукта хороши, расскажем сегодня.

Семена чиа

Родина растения – Цент­раль­ная и Южная Мексика, а также Гватемала, где оно произрастает на высотах бо­лее двух тысяч метров над уровнем моря. Сейчас оно культивируется также в Эквадоре, Боливии, Арген­ти­не и Австралии. На протяжении многих столетий народы Латинской и Южной Америки (майя, ацтеки, инки) использовали семена чиа как основной и самый важный продукт питания на­ряду с кукурузой и фасолью. Первые упоминания о применении чиа относятся к 2600 году до нашей эры. Воины ацтеков во время всех своих походов и битв питались семенами чиа, что давало им силу и вынос­ли­вость: всего одна ложка се­мян была достаточной пищей на целые сутки. Так было на протяжении многих столетий, пока нация ацтеков не была почти полностью уничтожена, государство разграблено, а посевы чиа полностью сожжены. Именно поэтому чиа исчезли почти на 500 лет, по­ка в результате специальной программы не были отысканы выжившие чудом их небольшие участки в малодоступных горных районах Мексики и Гватемалы.

Семена чиа содержат около 40% масла, 20% белков, в них много клетчатки, антиоксидантов и витаминов В3, В2, В1, жирной кислоты Омега-3, а также широкого спектра жизненно важных минера­лов, таких как кальций, же­лезо, калий, цинк. Семена чиа содержат пищевые во­локна: около 38% углеводов (30% нерастворимых волокон, 3% растворимой клетчатки, аминокислоты). Высокое со­держание клетчатки и ее способность поглощения жид­кости (в десять раз больше собственного веса) оздоравливают пищеварительную систему и способствуют снижению аппетита.

100 граммов семян чиа соот­ветствуют:

– 545 мл молока в качестве источника кальция;

– 294 г овса в качестве ис­точника клетчатки;

– 900 г апельсинов в качест­ве источника антиоксидантов;

-178 г бананов в качестве источника калия;

– 992 г лосося в качестве источника Омега-3;

– 216 г орехов в качестве источника магния;

– 400 г шпината в качестве источника железа.

Семена чиа способствуют по­вышению физической выносливости и улучшению общего состояния здоровья организма. Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые необходимы организму на всех этапах жизни, полностью покрывает необ­ходимую потребность для ор­ганизма. Омега-3 имеют ог­ромное значение для пра­виль­ной работы сердечно-сосудистой системы, участ­ву­ют почти во всех нервных, психических, двигательных процессах, являются компонентами клеточных мембран, способны предотвращать об­разование тромбов, снижают уровень холестерина, помогают снижению давления и стабилизации уровня сахара в крови.

Ягоды годжи

Годжи широко известна благодаря входящим в ее состав полезным микроэле­ментам: витаминов B, C, E, амино­кис­лот Омега 3, 6, 9, лю­теина, альфа-каротина, ан­тиокси­дан­тов. Последние представ­ляют собой вещест­ва, замедляющие окислительные процессы в организме и препятствующие образованию так называемых свободных радикалов, способствующих старению.

Ягоды годжи – это, конеч­но, не панацея от всех болез­ней и не ответ для мгновен­ного похудения, как пытают­ся утверждать некоторые на­зойливые интернет-продавцы. Тем не менее регулярное употребление плодов и продуктов на основе китайской дерезы (именно это и есть биологическое название яго­ды годжи) поможет справиться с хронической усталостью, укрепит иммунитет, улучшит зрение, поспособст­вует похудению, поможет с проблемами сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

По сути, ягоды годжи – это природный антиоксидант, со­держание в них веществ, защищающих организм от свободных радикалов, гораздо выше, чем во многих других суперпродуктах.

Ягоды годжи являются источником:

– супероксиддисмутазы – са­мого мощного из известных на сегодняшний день антиокислительных ферментов, наибольшее содержание это­го антиоксиданта обнаруживается в зародышах пшеницы и в ягодах годжи;

– флавоноидов – растительных фенольных соединений, способствующих нормализации пищеварительной функции, укрепляющих сосуды, препятствующих естественному старению кожи. Помимо ягод годжи флавоноиды присутствуют в зеленом чае, клубнике, айве, черешне, чернике, свекле;

– каротиноидов, в частности астаксантина – антиоксиданта, способствующего снижению уровня холестерина, предотвращающего возникновение холестериновых бляшек на стенках сосудов и, как следствие, защищающего организм человека от развития таких заболеваний, как атеросклероз и инсульт. Ас­таксантин содержится также в некоторых видах водорослей и в дрожжах.

Последние научные исследования показали, что в ягодах годжи также присутствуют необходимые для организма микроэлементы: цинк, калий, селен, магний, кальций, же­ле­зо.

Алоэ

Гель, извлеченный из внутренней части листа алоэ, содержит много различных биологически активных веществ. Как показали исследования, именно полисахариды – глюкоманнаны, включая биополимер ацеманан, определяют его высокую биологическую активность и способствуют укреплению иммунитета, подавлению воспалительных процессов и обладают сильным антивирусным действием. Помимо полисахаридов растение содержит глюкозу, фруктозу, белки и почти все аминокислоты, включая комплекс незаменимых аминокислот, в которых остро нуждается наш организм, но сам их не синтезирует. Гель алоэ также богат витаминами В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е, холином, провитамином А, минералами и микроэлементами (более двадцати видов необходимых организму, включая Ca, Mg, K, Zn, Se, Mb, Si), и ферментами.

В составе сока алоэ присутствуют природные антисептики – салициловая кислота, фенол, сера, а также лупеол. В комплексе они обеспечивают хороший противовоспалительный эффект, а салициловая кислота обеспечивает еще и обезболивающий. В алоэ содержатся органические кислоты (холестерин, камферстерин и В-ситостерин), которые обеспечивают восстановление и питание верхнего слоя кожи – эпидермиса. Эти природные компоненты способны ускорить заживление ран и снять болевой синдром. Основное свойство, за которое так любят это растение ученые, – иммуностимулирующее. Специфические вещества, названные биостимуляторами, вырабатываются в листьях алоэ под воздействием низких температур и при отсутствии света. Основное их действие – это повышение защитных реакций организма в целом или на определенном участке, если экстракт алоэ применяется наружно.

Антрахиноны хорошо известны благодаря своему слабительному действию, а также способности уничтожать бактерии и вирусы. Антрахиноновый комплекс алоэ обладает обезболивающим действием. Сок алоэ содержит вещества, эффективные при хронических заболеваниях кожи, а также обладает высокой пищеварительной активностью. Он помогает безболезненному рассасыванию омертвевших тканей.

Сапонины обладают очищающими и антисептическими свойствами. Считают, что сапонины блокируют гормон, ответственный за «запуск» всех воспалительных реакций.